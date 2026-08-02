Um trator furtado durante a madrugada deste sábado,1º, em Orlândia foi recuperado pela Polícia Militar horas depois, escondido em um canavial às margens da Rodovia Anhanguera, em Ituverava. Os equipamentos recuperados estão avaliados em cerca de R$ 155 mil.

Segundo a Polícia Militar, a localização do veículo foi possível após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento, que indicava a última posição do rastreador nas proximidades da Speed Kids, em Ituverava.

Com a informação, uma equipe formada pelos cabos Alexandre e Dias e pelo soldado Coelho foi até o local e iniciou buscas na região. Durante as diligências, os policiais encontraram um trator Massey Ferguson e um tanque acoplado escondidos em meio à plantação de cana-de-açúcar.