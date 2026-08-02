Uma motocicleta Honda Sahara Adventure foi furtada na noite de sexta-feira, 31, em frente a uma residência localizada na Rua Maria Martins de Araújo, nº 629, no Jardim Lima, em Franca. O caso foi registrado por câmeras de segurança, e o proprietário busca informações que possam ajudar na localização do veículo.
Imagens de monitoramento mostram o momento em que a motocicleta é levada. De acordo com o proprietário, o furto ocorreu no endereço informado, no Jardim Lima.
A moto furtada é uma Honda Sahara Adventure, de placa STG-3G95. Após o crime, imagens do veículo e do registro das câmeras passaram a circular nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro da motocicleta.
Pedido de ajuda
O proprietário pede que qualquer pessoa que tenha visto a motocicleta ou possua informações sobre sua localização entre em contato imediatamente com a Polícia através do 190 ou 181 para auxiliar na recuperação do veículo.
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