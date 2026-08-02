A advogada Dra. Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP, teve sua candidatura a deputada estadual pelo Republicanos oficializada durante a convenção do partido, realizada na manhã deste sábado, 1º, no Ginásio Ibiraquera, em São Paulo. Segundo a candidata, a homologação ocorreu a convite do governador e do presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro.
Cristiany afirmou que entra na disputa com a expectativa de ampliar a representatividade política de Franca. Para ela, o município possui um colégio eleitoral relevante e espaço para conquistar maior presença na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Defesa do terceiro setor
Em publicação nas redes sociais após a convenção, a candidata afirmou que a homologação representa um momento de renovação de compromissos com as causas que defende.
"Hoje é dia de gratidão e de renovar compromissos. Minha candidatura a deputada estadual foi oficialmente homologada em convenção", escreveu.
Cristiany destacou que pretende manter como prioridade a defesa das Apaes, do terceiro setor e de instituições voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência.
"Sigo firme na defesa de quem mais precisa: as APAEs, o Terceiro Setor e todas as instituições que acolhem, cuidam e transformam vidas todos os dias."
Expectativa para a campanha
Questionada sobre o cenário eleitoral, a candidata afirmou acreditar no potencial de Franca para ampliar sua representatividade política.
"Franca é um colégio eleitoral relevante, com espaço para ampliar a representatividade", disse.
Ela também afirmou que espera contar com o apoio das Apaes e de outras organizações do terceiro setor que atuam com a causa das pessoas com deficiência e dos autistas ao longo da campanha.
Na publicação, Cristiany ainda reforçou o propósito de levar essa pauta ao Legislativo estadual.
"Essa luta é a minha vida. Vamos juntos levar essa causa para a Assembleia Legislativa e garantir mais dignidade, apoio e respeito a quem faz a diferença no coração do nosso estado."
A candidata encerrou a mensagem agradecendo o apoio recebido. "Gratidão a cada pessoa que caminha comigo. A causa é nossa."
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