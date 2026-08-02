A advogada Dra. Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP, teve sua candidatura a deputada estadual pelo Republicanos oficializada durante a convenção do partido, realizada na manhã deste sábado, 1º, no Ginásio Ibiraquera, em São Paulo. Segundo a candidata, a homologação ocorreu a convite do governador e do presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro.

Cristiany afirmou que entra na disputa com a expectativa de ampliar a representatividade política de Franca. Para ela, o município possui um colégio eleitoral relevante e espaço para conquistar maior presença na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Defesa do terceiro setor

Em publicação nas redes sociais após a convenção, a candidata afirmou que a homologação representa um momento de renovação de compromissos com as causas que defende.