02 de agosto de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Cristiany de Castro é oficializada candidata pelo Republicanos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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GCN
Candidata Dra. Cristiany de Castro em sabatina do Franca tem Voz
Candidata Dra. Cristiany de Castro em sabatina do Franca tem Voz

A advogada Dra. Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-SP, teve sua candidatura a deputada estadual pelo Republicanos oficializada durante a convenção do partido, realizada na manhã deste sábado, 1º, no Ginásio Ibiraquera, em São Paulo. Segundo a candidata, a homologação ocorreu a convite do governador e do presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro.

Cristiany afirmou que entra na disputa com a expectativa de ampliar a representatividade política de Franca. Para ela, o município possui um colégio eleitoral relevante e espaço para conquistar maior presença na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Defesa do terceiro setor

Em publicação nas redes sociais após a convenção, a candidata afirmou que a homologação representa um momento de renovação de compromissos com as causas que defende.

"Hoje é dia de gratidão e de renovar compromissos. Minha candidatura a deputada estadual foi oficialmente homologada em convenção", escreveu.

Cristiany destacou que pretende manter como prioridade a defesa das Apaes, do terceiro setor e de instituições voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência.

"Sigo firme na defesa de quem mais precisa: as APAEs, o Terceiro Setor e todas as instituições que acolhem, cuidam e transformam vidas todos os dias."

Expectativa para a campanha

Questionada sobre o cenário eleitoral, a candidata afirmou acreditar no potencial de Franca para ampliar sua representatividade política.

"Franca é um colégio eleitoral relevante, com espaço para ampliar a representatividade", disse.

Ela também afirmou que espera contar com o apoio das Apaes e de outras organizações do terceiro setor que atuam com a causa das pessoas com deficiência e dos autistas ao longo da campanha.

Na publicação, Cristiany ainda reforçou o propósito de levar essa pauta ao Legislativo estadual.

"Essa luta é a minha vida. Vamos juntos levar essa causa para a Assembleia Legislativa e garantir mais dignidade, apoio e respeito a quem faz a diferença no coração do nosso estado."

A candidata encerrou a mensagem agradecendo o apoio recebido. "Gratidão a cada pessoa que caminha comigo. A causa é nossa."

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