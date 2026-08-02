Um homem de 43 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento preventivo na Praça Sabino Loureiro, no bairro Estação, em Franca. Com ele, os agentes localizaram uma faca, um aparelho celular da marca Samsung e R$ 182,10 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a faca e o celular foram apreendidos para apuração, enquanto o dinheiro foi restituído ao abordado.
Durante o patrulhamento, os guardas civis municipais Lima e Margareth perceberam um volume na cintura do homem, o que motivou a abordagem e a realização da busca pessoal.
Na revista, os agentes encontraram uma faca na cintura, um aparelho celular no bolso da bermuda e R$ 182,10 no interior de uma pochete. Questionado, Bruno afirmou que carregava a faca para sua defesa pessoal.
Sobre o telefone, ele declarou que havia adquirido o aparelho de um terceiro, a quem se referiu como um "nóia", mas disse não conhecer sua identidade nem possuir a senha de desbloqueio. Segundo o abordado, a intenção era levar o celular a uma loja para realizar o desbloqueio.
Apuração da origem
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Após análise da autoridade policial, o dinheiro foi devolvido ao homem, por não apresentar indícios de origem criminosa.
Já a faca e o aparelho celular permaneceram apreendidos para viabilizar a apuração sobre a eventual origem ilícita e a propriedade do telefone. Após o registro da ocorrência, o abordado foi liberado.
A Praça Sabino Loureiro é conhecida pelas equipes de segurança devido ao histórico de ocorrências graves registradas na região, o que reforça a realização de patrulhamentos preventivos e abordagens fundamentadas no local.
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