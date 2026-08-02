Um homem de 43 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal durante patrulhamento preventivo na Praça Sabino Loureiro, no bairro Estação, em Franca. Com ele, os agentes localizaram uma faca, um aparelho celular da marca Samsung e R$ 182,10 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a faca e o celular foram apreendidos para apuração, enquanto o dinheiro foi restituído ao abordado.

Durante o patrulhamento, os guardas civis municipais Lima e Margareth perceberam um volume na cintura do homem, o que motivou a abordagem e a realização da busca pessoal.

Na revista, os agentes encontraram uma faca na cintura, um aparelho celular no bolso da bermuda e R$ 182,10 no interior de uma pochete. Questionado, Bruno afirmou que carregava a faca para sua defesa pessoal.