Um ônibus que seguia para Franca se envolveu em um acidente na tarde deste sábado, 1º, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo informações da concessionária ViaPaulista, o acidente aconteceu no km 245 da rodovia, no sentido interior. O ônibus e uma carreta estavam parados em uma fila provocada por obras na pista quando, por motivos que serão apurados, o motorista da carreta realizou uma manobra de marcha à ré e atingiu a parte dianteira do ônibus.
Após a colisão, os dois veículos seguiram até a base da Polícia Militar Rodoviária para o registro da ocorrência. A concessionária informou que só tomou conhecimento do acidente depois que os veículos já haviam deixado o local, sendo comunicada pela própria polícia.
No ônibus estavam 38 passageiros, além do motorista. Todos saíram ilesos. O condutor da carreta, único ocupante do veículo de carga, também não se feriu.
O acidente não provocou interdição da pista nem houve registro de congestionamento no trecho. As causas da colisão serão apuradas.
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