02 de agosto de 2026
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EXPLICAÇÃO

PSDB confirma: Gilson de Souza Júnior não está entre candidatos

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Gilson de Souza Júnior não será candidato nas eleições deste ano pela Federação PSDB/Cidadania. A confirmação foi feita neste sábado, 1º, pelo presidente do Diretório Municipal do PSDB em Franca, Guilherme Ubiali.

Segundo Ubiali, o nome de Gilson de Souza Júnior ficou fora da lista final de candidatos porque a documentação necessária não foi apresentada dentro do prazo regulamentar.

Em nota enviada ao Portal GCN, o presidente do diretório afirmou que, apesar da ausência de Gilson de Souza Júnior, a Federação PSDB/Cidadania mantém as candidaturas dele a deputado federal, pelo PSDB, e de Paula Moisés a deputada estadual, pelo Cidadania.

“Realmente o nome de Gilson de Souza Junior não integrará a lista final de candidatos, pois a documentação necessária não foi apresentada por ele no prazo regulamentar”, afirmou.

Ubiali também declarou que a federação segue unida para a disputa das eleições.

Relembre o caso

Na última quarta-feira, 30, o Portal GCN publicou que o nome de Gilson de Souza Júnior havia sido retirado da ata da convenção da Federação PSDB/Cidadania, realizada no domingo, 27. O empresário chegou a ser anunciado como pré-candidato a deputado estadual, mas não apareceu na relação final encaminhada pelo partido.

Na ocasião, a reportagem procurou integrantes da federação, mas não obteve uma justificativa oficial para a ausência do nome.

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