Gilson de Souza Júnior não será candidato nas eleições deste ano pela Federação PSDB/Cidadania. A confirmação foi feita neste sábado, 1º, pelo presidente do Diretório Municipal do PSDB em Franca, Guilherme Ubiali.

Segundo Ubiali, o nome de Gilson de Souza Júnior ficou fora da lista final de candidatos porque a documentação necessária não foi apresentada dentro do prazo regulamentar.

Em nota enviada ao Portal GCN, o presidente do diretório afirmou que, apesar da ausência de Gilson de Souza Júnior, a Federação PSDB/Cidadania mantém as candidaturas dele a deputado federal, pelo PSDB, e de Paula Moisés a deputada estadual, pelo Cidadania.