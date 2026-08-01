O PSB confirmou, durante a convenção estadual realizada na sexta-feira , 31, as candidaturas de Marcos Ferreira a deputado estadual e de Gilson de Souza a deputado federal. Segundo o partido, esta é a primeira vez na história do PSB de Franca que a legenda disputa simultaneamente os dois cargos em uma mesma eleição.
O evento, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), confirmou também o ex-ministro Márcio França como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT).
Além dos candidatos da região de Franca, a convenção também homologou os nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em outras regiões do estado. Na região de Ribeirão Preto, o partido terá Marcos Papa e Andrea Prates para deputado estadual, além de Mateus Coelho para deputado federal.
Já na região de São Carlos, foram oficializadas as candidaturas de Barroca para deputado estadual e de Maria Aires para deputada federal.
Durante a convenção, o PSB também confirmou a candidatura da ex-ministra Simone Tebet ao Senado por São Paulo e declarou apoio à candidatura presidencial de Marina Silva. Com a definição dos nomes, o partido inicia oficialmente a campanha eleitoral no estado, reforçando a estratégia de ampliar sua representação na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado.
Primeira chapa completa em Franca
De acordo com Marcos Ferreira, a confirmação das candidaturas representa um marco para o diretório municipal. Ele afirmou que o partido considera a composição inédita e destacou a participação das lideranças francanas no Diretório Estadual do PSB.
"O PSB-Franca fica honrado com a projeção das lideranças políticas junto ao Diretório Estadual do PSB", declarou.
Plano regional de desenvolvimento
Após a confirmação da candidatura, Marcos Ferreira afirmou que sua principal proposta será a construção de um Plano Regional de Desenvolvimento voltado para Franca e os municípios da região.
Segundo ele, o projeto será estruturado em três eixos: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade. O objetivo, de acordo com o candidato, é ampliar investimentos estaduais em infraestrutura, incentivar a geração de riqueza, promover sua distribuição à população e conciliar esse processo com a preservação ambiental.
"Buscamos fazer com que haja na Franca e região a perspectiva do desenvolvimento econômico com o objetivo de investimento, infraestrutura e criar condições para que haja, de fato, um incremento nos investimentos estaduais", afirmou.
Marcos Ferreira também defendeu que o crescimento econômico esteja acompanhado da promoção da dignidade das pessoas e do respeito ao meio ambiente.
Ao final da manifestação, disse estar confiante na campanha e pediu apoio dos eleitores de Franca e da região para ampliar a representatividade do município na Assembleia Legislativa.
Candidato a deputado federal
Gilson de Souza também teve a candidatura a deputado federal confirmada durante a convenção estadual do PSB.
Gilson de Souza classificou a convenção estadual como um evento de grande mobilização do partido e destacou a formação da chapa completa para as disputas proporcionais. Ele também parabenizou o presidente estadual do PSB, Caio França, e a direção partidária pela organização do processo.
O candidato a deputado federal afirmou que está otimista com a campanha e defendeu a necessidade de ampliar a representação política da região em Brasília. "Depois de 20 anos, eu vejo agora a chance de Franca e região terem um deputado federal para representar a nossa região", declarou.
Gilson também cumprimentou os veículos de comunicação locais pela cobertura do processo eleitoral e disse estar "muito feliz, muito contente e muito entusiasmado" com o início da campanha.
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