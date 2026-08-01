O PSB confirmou, durante a convenção estadual realizada na sexta-feira , 31, as candidaturas de Marcos Ferreira a deputado estadual e de Gilson de Souza a deputado federal. Segundo o partido, esta é a primeira vez na história do PSB de Franca que a legenda disputa simultaneamente os dois cargos em uma mesma eleição.

O evento, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), confirmou também o ex-ministro Márcio França como candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT).

Além dos candidatos da região de Franca, a convenção também homologou os nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em outras regiões do estado. Na região de Ribeirão Preto, o partido terá Marcos Papa e Andrea Prates para deputado estadual, além de Mateus Coelho para deputado federal.