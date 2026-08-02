A palavra que aparece na tela do celular parece encerrar tudo: “indeferido”.
Depois de semanas (às vezes, meses) esperando uma resposta, a pessoa entra no aplicativo Meu INSS e encontra uma decisão curta, fria e cheia de expressões que não fazem parte da sua rotina.
“Não constatação de incapacidade laborativa.”
“Perda da qualidade de segurado.”
“Carência não cumprida.”
“Renda familiar acima do limite.”
Para quem está doente, sem trabalhar ou enfrentando dificuldades financeiras, essas frases parecem dizer apenas uma coisa: o INSS negou o benefício.
O problema é que elas dizem muito mais.
Cada expressão aponta para um motivo diferente. E cada motivo exige documentos, explicações e estratégias também diferentes.
É justamente aí que muitas pessoas se perdem.
Ao receber a negativa, correm atrás de outro atestado, imprimem receitas, procuram exames antigos, enviam novamente a carteira de trabalho e fazem um novo pedido praticamente igual ao anterior.
Só que um laudo médico não comprova contribuição previdenciária. Uma carteira de trabalho não demonstra, sozinha, que alguém está impossibilitado de exercer sua profissão. E um comprovante de despesa familiar pode não corrigir uma renda desatualizada nos cadastros públicos.
Em outras palavras: não basta juntar documentos.
É preciso apresentar o documento certo para o problema que realmente provocou a negativa.
O 'não' do INSS tem um motivo
Quando o INSS analisa um pedido, verifica se a pessoa cumpre os requisitos do benefício solicitado.
Nos benefícios por incapacidade, por exemplo, não basta apresentar uma doença. Em regra, também é necessário demonstrar que a pessoa estava protegida pela Previdência, que cumpriu o número mínimo de contribuições quando exigido e que a doença ou o acidente efetivamente a impede de trabalhar.
No Benefício de Prestação Continuada, o BPC, a análise é outra. Além da idade ou da deficiência, são avaliadas a renda, a composição familiar, os cadastros e a situação de vulnerabilidade.
Por isso, duas pessoas podem receber a mesma palavra (“indeferido”) por razões completamente diferentes.
Uma pode ter tido a doença reconhecida, mas não a incapacidade para o trabalho. Outra pode estar incapacitada, mas ter perdido a qualidade de segurado. Uma terceira pode estar protegida pelo INSS, mas não ter cumprido a carência necessária.
E uma família pode enfrentar dificuldades reais, mas ter o BPC negado porque os sistemas indicaram renda superior ao critério considerado pela administração.
O resultado é o mesmo. O caminho para tentar resolvê-lo, não.
'Ausência de incapacidade laborativa': ter uma doença não é suficiente
Imagine um pedreiro com problemas graves na coluna. Ele sente dores, toma medicamentos, tem dificuldade para se abaixar e já não consegue carregar peso como antes.
No pedido ao INSS, apresenta uma ressonância magnética e um atestado com o diagnóstico. Ainda assim, recebe a resposta: “ausência de incapacidade laborativa”.
Isso significa que o INSS está dizendo que ele não tem doença?
Não necessariamente.
O que a decisão afirma é que, na avaliação realizada, não ficou comprovado que aquela condição o impedia de exercer seu trabalho pelo período exigido.
Parece uma diferença pequena... Mas, não é.
A existência da doença e a incapacidade para o trabalho são questões relacionadas, mas não idênticas.
Uma pessoa pode possuir uma hérnia de disco e continuar exercendo uma atividade administrativa. Outra, com a mesma alteração, pode não conseguir trabalhar como pedreiro, carregador ou auxiliar de serviços gerais.
A doença pode ser a mesma. O impacto profissional é diferente.
Por isso, um exame que mostra a lesão é importante, mas talvez não explique tudo. Ele pode não dizer se a pessoa consegue permanecer em pé, caminhar, levantar peso, dirigir, operar máquinas ou repetir determinados movimentos.
O mesmo acontece com doenças psiquiátricas.
Um professor com depressão, crises de ansiedade ou transtorno do pânico não precisa demonstrar apenas o diagnóstico. É necessário mostrar como o quadro afeta sua concentração, memória, comunicação, convivência e capacidade de permanecer diante dos alunos.
Uma costureira com lesão nos ombros precisa relacionar a doença aos movimentos repetitivos realizados durante a jornada.
Um motorista que utiliza medicamentos capazes de causar sonolência enfrenta riscos que talvez não existam em outra profissão.
Quando a negativa acontece por ausência de incapacidade, repetir o mesmo exame pode não ser suficiente.
O documento médico precisa explicar, de forma clara, qual é o diagnóstico, como o problema evoluiu, quais tratamentos estão sendo realizados e, principalmente, quais limitações impedem a pessoa de executar sua atividade.
Não se trata de conseguir um atestado “mais forte”.
Trata-se de demonstrar a realidade do trabalho.
Às vezes, um relatório médico objetivo e bem fundamentado é mais útil do que dezenas de exames sem nenhuma explicação sobre as limitações funcionais.
'Ausência de qualidade de segurado': o problema pode não ser médico
Agora imagine uma trabalhadora que contribuiu para o INSS durante anos. Depois, perdeu o emprego, passou a fazer serviços informais e deixou de recolher contribuições.
Tempos mais tarde, adoeceu e pediu um benefício por incapacidade.
Os relatórios médicos são consistentes. A incapacidade parece evidente. Mesmo assim, o benefício foi negado por “ausência de qualidade de segurado”.
Nesse caso, conseguir outro atestado provavelmente não resolverá o problema.
A discussão não está na doença. Está na proteção previdenciária.
A qualidade de segurado é a condição de quem está contribuindo para o INSS ou ainda permanece protegido durante determinado período, mesmo após deixar de contribuir. Esse intervalo é conhecido como período de graça.
A duração dessa proteção pode variar conforme o histórico contributivo, a categoria do segurado, a existência de desemprego e outras circunstâncias.
Por isso, as datas são fundamentais.
É preciso verificar quando ocorreu a última contribuição, quando terminou o vínculo de emprego, se houve recebimento de seguro-desemprego ou benefício previdenciário e quando a incapacidade realmente começou.
Imagine que uma pessoa parou de contribuir, mas adoeceu enquanto ainda estava dentro do período em que a proteção era mantida.
O fato de ter feito o pedido posteriormente não significa, automaticamente, que perdeu o direito.
Agora pense no contrário: a pessoa deixou de contribuir por muito tempo, perdeu a qualidade de segurado e voltou a pagar o INSS apenas depois que já estava incapacitada.
Um recolhimento isolado pode não resolver.
Nesse tipo de caso, os principais documentos não são apenas médicos. É necessário analisar o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, a carteira de trabalho, os comprovantes de recolhimento, os períodos de desemprego e os benefícios anteriormente recebidos.
A pergunta central passa a ser: quando a incapacidade começou e qual era a situação da pessoa perante o INSS naquela data?
Sem uma linha do tempo bem organizada, o pedido pode até demonstrar que a pessoa está doente e que contribuiu no passado, mas não comprovar que estava protegida quando surgiu a incapacidade.
'Carência não cumprida': contribuir durante anos pode não encerrar a discussão
Carência e qualidade de segurado costumam ser confundidas.
A qualidade de segurado indica se a pessoa estava protegida pela Previdência.
A carência representa o número mínimo de contribuições exigido para determinado benefício.
É possível estar protegido pelo INSS e ainda não ter cumprido a carência.
Também é possível possuir muitas contribuições antigas, perder a qualidade de segurado e, depois de voltar ao sistema, precisar cumprir novos requisitos.
Nos benefícios por incapacidade, normalmente há uma quantidade mínima de contribuições. Entretanto, existem situações em que a carência pode ser dispensada, como nos acidentes e em determinadas doenças previstas pelas normas previdenciárias.
Imagine um trabalhador recém-contratado que sofre um grave acidente de trânsito após poucos meses de emprego.
Se o pedido for negado simplesmente porque ele não possui o número mínimo de contribuições, será necessário verificar se o acidente permite a dispensa da carência.
A prova, nesse caso, precisa demonstrar a ocorrência do acidente, suas consequências e a incapacidade produzida.
Outro exemplo é o de uma pessoa que contribuiu por muitos anos, interrompeu os pagamentos, perdeu a qualidade de segurado e, tempos depois, voltou a contribuir.
A afirmação “eu paguei o INSS a vida inteira” pode ser verdadeira, mas talvez não responda completamente à negativa.
É preciso saber quantas contribuições foram feitas depois do retorno, se os pagamentos são válidos, quando surgiu a incapacidade e se as contribuições antigas podem ser aproveitadas.
Nesse cenário, apresentar mais exames médicos pode confirmar a doença, mas não corrigir a carência.
O caminho pode exigir a conferência do CNIS, a identificação de vínculos que não foram registrados, a análise de recolhimentos e a verificação de eventual hipótese de dispensa.
Também é preciso cuidado com pagamentos atrasados.
Contribuir retroativamente não é simplesmente preencher um carnê. Dependendo da categoria do segurado, da época do trabalho e da forma de recolhimento, o pagamento pode não produzir o efeito imaginado. Ou seja, você poderia estar jogando dinheiro fora.
Por isso, pagar primeiro e analisar depois pode criar uma despesa sem resolver o benefício.
No BPC, a família precisa aparecer corretamente nos cadastros
O Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC ou LOAS, não depende de contribuições ao INSS.
Ele é destinado à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência que, além dos demais requisitos, esteja em situação de vulnerabilidade econômica.
Quando o pedido é negado por “renda familiar acima do limite”, a primeira pergunta deve ser: qual renda o INSS considerou?
Imagine uma senhora de 68 anos que mora com o filho. Ele perdeu o emprego há alguns meses, mas ainda aparece no Cadastro Único com o salário anterior.
Na vida real, aquele dinheiro já não entra.
Nos sistemas, porém, a renda pode continuar sendo considerada.
Também pode acontecer de uma pessoa que já saiu da residência continuar registrada como integrante da família. Em outros casos, um vínculo de emprego encerrado permanece aparecendo nos cadastros ou a composição familiar foi informada de maneira incorreta.
Nessas situações, juntar apenas contas de água, luz, aluguel ou supermercado pode não enfrentar o verdadeiro problema.
Esses documentos ajudam a mostrar as despesas da família, mas talvez não corrijam a renda que o INSS utilizou no cálculo.
É necessário verificar o Cadastro Único, identificar quem foi incluído no grupo familiar, conferir as rendas registradas e corrigir informações desatualizadas.
Nos pedidos de BPC da pessoa com deficiência, há ainda outro ponto importante: não basta apresentar o diagnóstico.
A análise também considera os impedimentos de longo prazo e as barreiras que dificultam a participação da pessoa na sociedade.
Um laudo que informa apenas o nome da doença pode não demonstrar as limitações na comunicação, na mobilidade, no aprendizado, no cuidado pessoal ou na realização de atividades cotidianas.
Mais uma vez, a prova precisa dialogar com o requisito analisado.
Muitos documentos não significam necessariamente uma boa prova
Existe uma ideia de que quanto mais documentos forem apresentados, maiores serão as chances de concessão. Nem sempre.
Imagine uma pessoa que teve o benefício negado por falta de qualidade de segurado e apresenta, no recurso, 100 páginas de exames médicos.
Os exames podem comprovar a doença.
Mas talvez o INSS nunca tenha negado a doença.
O problema era a proteção previdenciária na data da incapacidade.
Agora imagine uma família que teve o BPC negado por excesso de renda. Ela apresenta fotografias da casa, contas e receitas médicas, mas não corrige a renda antiga registrada no Cadastro Único.
O processo fica maior.
A causa da negativa permanece.
Um documento só se transforma em prova útil quando responde a uma pergunta concreta.
O que ele demonstra? A qual período se refere? Quem o produziu? Como se relaciona com o motivo do indeferimento? Existe alguma contradição entre o documento e os dados do INSS? O que ainda falta provar?
Documento fora de contexto é como uma chave que não pertence àquela fechadura. Pode ser verdadeiro e importante, mas não abrirá a porta que está fechada.
É melhor recorrer ou fazer um novo pedido?
Depois de compreender a negativa, surge outra dúvida: recorrer, apresentar um novo requerimento ou procurar a Justiça?
A resposta depende do caso.
O recurso administrativo pode ser adequado quando o INSS deixou de considerar um documento, interpretou incorretamente um vínculo ou aplicou uma regra de maneira inadequada.
Um novo pedido pode fazer sentido quando surgiram fatos ou documentos posteriores, como agravamento da doença, novas contribuições ou correção do Cadastro Único.
Em determinadas situações, a discussão pode precisar ser levada ao Poder Judiciário.
Mas essa escolha deve ser feita com cuidado.
Um novo requerimento pode criar outra data de pedido e deixar o período anterior sem solução. Um recurso que apenas repete os mesmos argumentos tende a enfrentar o mesmo problema. E uma ação judicial sem documentação organizada pode transportar para o processo os defeitos existentes no pedido administrativo.
Antes de agir, é importante obter a decisão e, quando possível, a cópia integral do processo administrativo. Também devem ser separados os documentos relacionados diretamente ao motivo da negativa.
Não olhe apenas para a palavra “indeferido”. Leia o que vem depois dela.
A negativa pode ser o mapa do caminho
Quem recebe uma decisão negativa quer esquecer aquele documento.
Fecha o aplicativo, guarda a carta e tenta encontrar rapidamente outra saída.
Mas aqui está o ponto que muita gente não percebe: a própria negativa pode ser um dos documentos mais importantes do caso.
É ela que mostra qual requisito o INSS considerou ausente.
Sem compreender esse motivo, a pessoa pode passar meses tentando provar uma incapacidade que não foi o problema, apresentando contribuições que não alcançam o período correto ou juntando despesas que não alteram a renda registrada.
A negativa não precisa ser a última palavra. Mas também não deve ser tratada como um “não” genérico. Ela funciona como um diagnóstico do processo.
E tratar o diagnóstico errado pode tornar a solução ainda mais difícil.
Por isso, preserve a decisão, confira as datas, analise o processo administrativo e organize os documentos de acordo com o fundamento utilizado pelo INSS.
Não faça outro pedido, não pague contribuições atrasadas e não apresente um recurso apenas por impulso.
Informação não garante que o benefício será concedido.
Mas evita que a pessoa siga pelo caminho errado.
Em caso de dúvida, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança. A análise individual poderá identificar o que realmente foi negado, quais provas são úteis e qual medida pode ser mais adequada para proteger seus direitos.
Porque, muitas vezes, o maior problema não é receber um “não” do INSS. É não compreender por que ele foi dado.
E se você conhece alguém que teve o seu benefício indeferido, compartilhe essa dica com quem precisa saber.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas
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