Foi identificado como Pedro Gabriel da Silva, de 19 anos, o motorista que morreu carbonizado após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado, 1º, na Vicinal Orlando Ferreira Lima, próximo ao distrito de Alto Porã, em Pedregulho. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, o veículo que ele conduzia colidiu contra uma árvore, pegou fogo após o impacto e ficou completamente destruído. O jovem morreu no local.

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Pedregulho, a equipe foi acionada por volta das 5h30, por meio do telefone de emergência 153, após a informação de que um veículo havia atingido uma árvore.

Com a força da colisão, o Volkswagen Gol foi tomado pelas chamas e ficou completamente destruído. O corpo da vítima foi carbonizado, o que impossibilitou sua identificação imediata.

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