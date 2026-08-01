Uma influenciadora digital adolescente, de 15 anos, foi detida após ser flagrada furtando produtos de uma perfumaria no Centro de Franca, na tarde da última quinta-feira, 30. Ela estava acompanhada de uma jovem de 18 anos, que foi presa em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas entraram na Perfumaria, na rua Marechal Deodoro, e esconderam maquiagens e perfumes dentro de uma sacola enquanto circulavam pelo estabelecimento. Toda a ação foi acompanhada pelo sistema de monitoramento interno da loja.

Depois de ocultarem os produtos, elas deixaram o comércio sem efetuar o pagamento. Funcionários perceberam o furto e abordaram a dupla do lado de fora da loja, acionando a Polícia Militar.