Uma influenciadora digital adolescente, de 15 anos, foi detida após ser flagrada furtando produtos de uma perfumaria no Centro de Franca, na tarde da última quinta-feira, 30. Ela estava acompanhada de uma jovem de 18 anos, que foi presa em flagrante.
Segundo o boletim de ocorrência, as duas entraram na Perfumaria, na rua Marechal Deodoro, e esconderam maquiagens e perfumes dentro de uma sacola enquanto circulavam pelo estabelecimento. Toda a ação foi acompanhada pelo sistema de monitoramento interno da loja.
Depois de ocultarem os produtos, elas deixaram o comércio sem efetuar o pagamento. Funcionários perceberam o furto e abordaram a dupla do lado de fora da loja, acionando a Polícia Militar.
Ao todo, foram recuperados dez produtos, entre bases, corretivos, pó facial, desodorante em gel, esponja de maquiagem e outros cosméticos. O valor dos itens furtados foi estimado em R$ 488,90, e todos foram devolvidos à loja.
A jovem de 18 anos foi autuada em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas e também por corrupção de menor. Após o registro da ocorrência, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Guará, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.
A adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de furto e foi liberada ao responsável legal, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
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