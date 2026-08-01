01 de agosto de 2026
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15 ANOS

Influencer é detida por furto em loja no Centro de Franca

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Momento que a jovem influencer coloca objeto dentro de sacola
Momento que a jovem influencer coloca objeto dentro de sacola

Uma influenciadora digital adolescente, de 15 anos, foi detida após ser flagrada furtando produtos de uma perfumaria no Centro de Franca, na tarde da última quinta-feira, 30. Ela estava acompanhada de uma jovem de 18 anos, que foi presa em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas entraram na Perfumaria, na rua Marechal Deodoro, e esconderam maquiagens e perfumes dentro de uma sacola enquanto circulavam pelo estabelecimento. Toda a ação foi acompanhada pelo sistema de monitoramento interno da loja.

Depois de ocultarem os produtos, elas deixaram o comércio sem efetuar o pagamento. Funcionários perceberam o furto e abordaram a dupla do lado de fora da loja, acionando a Polícia Militar.

Ao todo, foram recuperados dez produtos, entre bases, corretivos, pó facial, desodorante em gel, esponja de maquiagem e outros cosméticos. O valor dos itens furtados foi estimado em R$ 488,90, e todos foram devolvidos à loja.

A jovem de 18 anos foi autuada em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas e também por corrupção de menor. Após o registro da ocorrência, ela foi encaminhada à Cadeia Pública de Guará, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de furto e foi liberada ao responsável legal, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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