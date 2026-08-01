01 de agosto de 2026
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Mulher fica ferida após bater moto na traseira de carro na Brasil


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Mulher foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca
Mulher foi socorrida pelo Samu até a Santa Casa de Franca

Uma mulher foi socorrida na manhã deste sábado, 1º, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, na zona leste de Franca. Uma câmera filmou o acidente.

Nas imagens, é possível ver o carro, que era conduzido por um idoso. A moto segue logo atrás. Em um determinado momento, o motorista do carro reduz a velocidade, a motociclista não percebe e atinge a traseira do veículo.

Com o impacto, ela cai. A mulher, que realizou uma cirurgia recentemente, sofreu escoriações e uma fratura. Ela precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Franca pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No carro, o motorista não se feriu.

Durante o socorro da vítima, uma faixa da avenida precisou ser interditada, mas o trânsito na via não foi prejudicado. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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