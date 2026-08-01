Uma mulher foi socorrida na manhã deste sábado, 1º, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, na zona leste de Franca. Uma câmera filmou o acidente.

Nas imagens, é possível ver o carro, que era conduzido por um idoso. A moto segue logo atrás. Em um determinado momento, o motorista do carro reduz a velocidade, a motociclista não percebe e atinge a traseira do veículo.

Com o impacto, ela cai. A mulher, que realizou uma cirurgia recentemente, sofreu escoriações e uma fratura. Ela precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Franca pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No carro, o motorista não se feriu.