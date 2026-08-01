A vida assemelha-se a uma grande viagem… e nós, como astronautas peregrinos, em missão em orbe distinto, em algum instante, consentimos empreender a travessia da existência. E como toda caminhada por paisagens desérticas, por vezes o silêncio é o único eco, os oásis parecem miragem e a esperança também se cansa de esperar!
Saudade, perdas, despedidas de seres amados, incitando-nos a enxergar o outro lado, descobrindo novos jeitos de viver. Por outro lado, a parte das experiências dolorosas do crescer, em outros pontos do caminho, as parcerias, os reencontros, a poesia se configuram como oportunidades preciosas de aprender.
E entre presentes e cicatrizes, entre vivências de diferentes matizes vamos avançando, nos afetando, transformando o que já é possível em nós e ao nosso redor. E neste processo, vamos registrando nas pautas do universo, ora em prosa ora em verso, a história que nos é própria. E de repente chega a hora de reler as páginas já escritas, as lições absorvidas, as evoluções do nosso ser! Quantos obstáculos superados, quantas batalhas vencidas, olhares ressignificados, vitórias ao longo da vida.
No transcurso do tempo, erros, tropeços, também tiveram a sua importância, são marcas da nossa infância, que em maturidade se convertem, esperança do porvir! E ao reler essas páginas, é interessante perceber que se mudam os cenários, as paisagens se alteram, mas essencialmente, é entre nós e a nossa consciência, o balanço das experiências, aquilo que escolhemos escrever em nossa biografia cujas páginas se renovam, diário de um imortal! Algumas vezes, há o desejo de passar a limpo e em outras, o de nunca ter vivido. Quando desejamos passar a borracha, as marcas que não se apagam nos incitam a compreender e perdoar.
E quanto às belezas e primaveras, como deixam saudade… Na verdade, luz e sombra são sempre oportunidades de transcender e enxergar nas entrelinhas da vida a ação da Providência Divina a nosso favor, nos inspirando e nos convidando a ser melhor.
José Antônio Pereira é psicólogo e membro da Academia Francana de Letras; Marília Gabriella R. Peres é doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo
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