A vida assemelha-se a uma grande viagem… e nós, como astronautas peregrinos, em missão em orbe distinto, em algum instante, consentimos empreender a travessia da existência. E como toda caminhada por paisagens desérticas, por vezes o silêncio é o único eco, os oásis parecem miragem e a esperança também se cansa de esperar!

Saudade, perdas, despedidas de seres amados, incitando-nos a enxergar o outro lado, descobrindo novos jeitos de viver. Por outro lado, a parte das experiências dolorosas do crescer, em outros pontos do caminho, as parcerias, os reencontros, a poesia se configuram como oportunidades preciosas de aprender.

E entre presentes e cicatrizes, entre vivências de diferentes matizes vamos avançando, nos afetando, transformando o que já é possível em nós e ao nosso redor. E neste processo, vamos registrando nas pautas do universo, ora em prosa ora em verso, a história que nos é própria. E de repente chega a hora de reler as páginas já escritas, as lições absorvidas, as evoluções do nosso ser! Quantos obstáculos superados, quantas batalhas vencidas, olhares ressignificados, vitórias ao longo da vida.