“O vento é o escultor das dunas...’, diz Leo, marido de Tatiana, minha sobrinha viajante, psicóloga com um quê de filósofa, que completa a frase: ‘...e ele é um artista incansável’. De fato, é o vento contínuo que confere às dunas a encantatória mobilidade que bem poderia justificar o título de paisagem viva, pois o que se enxerga num momento não é o mesmo que se viu algumas horas atrás nem igual ao que se descortinará amanhã. Impossível à Talita, outra sobrinha, professora com alma musical e fã de Lulu Santos, não evocar a canção icônica: ‘nada do que foi será/ do jeito que já foi um dia/ tudo passa, tudo sempre passará.’

Não me canso de olhar as dunas e imaginar contornos reconfigurados, pegadas apagadas, cumes redesenhados. Comove-me a característica que mais as define, a impermanência, e ouso uma metáfora para a vida, que tem de ser reinventada nas ventanias e vendavais, nos turbilhões e torvelinhos, nas rajadas e borrascas. Por outro lado, mirando as areias que brilham refletindo uma alvura que chega a desnortear olhos humanos, em contraste com as plácidas lagoas de águas doces e azuis que de repente aparecem entre uma elevação e outra, sonho as dunas como protagonistas de uma poesia coreografada ao ritmo do vento e sob o efeito da luz.

Apesar do nosso êxtase expresso num desses instantes, um dos guias diz que é no final da tarde que a magia atinge o seu clímax. Não assistimos a tal espetáculo por conta de chuvas que caem de jeito inesperado nas tardes potiguares deste julho de invernada. Mas ficamos sabendo que quando o Sol se põe no horizonte, as dunas tingem-se de tons pastel, navegando do amarelo-ouro ao rosa, alaranjado e lilás. É quando as sombras projetadas pelas cristas criam relevos dramáticos, que contrastam com os cumes iluminados. ‘Nesses momentos até a moçada mais agitada fecha o bico para saudar o espetáculo’, crava o moço de formação universitária e defensor da natureza. Sua descrição garante nosso retorno breve a Natal, ali onde o continente sul-americano faz a curva e se lança ao Atlântico em largo abraço, no ponto preciso em que aquela parte das Américas acorda primeiro.