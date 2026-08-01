01 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Motorista morre carbonizado após bater carro em árvore

Por Pedro Dartibale e Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCM
Carro completamente destruído após acidente
Carro completamente destruído após acidente

Um motorista morreu carbonizado após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado na Vicinal Orlando Ferreira Lima, próximo ao distrito de Alto Porã, em Pedregulho. Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo colidiu contra uma árvore, pegou fogo após o impacto e ficou completamente destruído. A vítima, que estava sozinha no automóvel, morreu no local.

Carro foi consumido pelas chamas

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Pedregulho, a equipe foi acionada por volta das 5h30, por meio do telefone de emergência 153, após a informação de que um veículo havia atingido uma árvore.

Com o impacto, o Volkswagen Gol foi tomado pelas chamas e ficou totalmente destruído. O condutor morreu no local e teve o corpo completamente carbonizado, o que impossibilitou sua identificação imediata.

Após o atendimento da ocorrência, a Guarda Civil Municipal acionou o Corpo de Bombeiros, que combateu o incêndio. Em seguida, a área foi preservada até a chegada da perícia técnica.

As causas do acidente serão investigadas.

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