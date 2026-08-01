Um motorista morreu carbonizado após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado na Vicinal Orlando Ferreira Lima, próximo ao distrito de Alto Porã, em Pedregulho. Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo colidiu contra uma árvore, pegou fogo após o impacto e ficou completamente destruído. A vítima, que estava sozinha no automóvel, morreu no local.

Carro foi consumido pelas chamas

De acordo com a Guarda Civil Municipal de Pedregulho, a equipe foi acionada por volta das 5h30, por meio do telefone de emergência 153, após a informação de que um veículo havia atingido uma árvore.

Com o impacto, o Volkswagen Gol foi tomado pelas chamas e ficou totalmente destruído. O condutor morreu no local e teve o corpo completamente carbonizado, o que impossibilitou sua identificação imediata.