Veja o obituário deste sábado, 1°, em Franca:

Nome: Margareth Adelina Silva

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente - Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Iraci Alves da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente - Sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h