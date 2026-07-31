Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da avenida Rio Negro, nas proximidades do shopping, na noite desta sexta-feira, 31, em Franca. As chamas começaram por volta das 19h30, se espalharam rapidamente pela vegetação e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que conseguiram controlar o fogo.
O fogo avançou em poucos minutos sobre uma extensa faixa de vegetação, formando chamas altas que chegaram próximo à pista da avenida Rio Negro. A situação chamou a atenção de motoristas e moradores da região, que acompanharam o avanço do incêndio.
A grande quantidade de fumaça produzida pelas chamas pôde ser vista de diferentes pontos. A proximidade do fogo com a avenida exigiu atenção redobrada dos condutores que trafegavam pelo local.
O trecho de mata consumido pelo fogo está localizado entre o shopping e o posto Shell, próximo à rotatória do Distrito Industrial.
Bombeiros controlaram as chamas
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente à área atingida. As equipes iniciaram o combate ao incêndio poucos minutos após o fogo se alastrar, trabalhando para conter as chamas e evitar que o incêndio avançasse para outras áreas ou provocasse riscos ainda maiores.
Após a atuação dos bombeiros, o incêndio foi controlado. Até o momento, não há registro de pessoas feridas.
Causas serão apuradas
As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser investigadas.
Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população não coloque fogo em vegetação, especialmente durante o período de estiagem, quando o clima seco favorece a rápida propagação das chamas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.