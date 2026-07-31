31 de julho de 2026
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ATENÇÃO

Incêndio atinge área de mata próxima ao shopping em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Fogo se alastrando por área de mata às margens da avenida Rio Negro, em Franca.
Fogo se alastrando por área de mata às margens da avenida Rio Negro, em Franca.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da avenida Rio Negro, nas proximidades do shopping, na noite desta sexta-feira, 31, em Franca. As chamas começaram por volta das 19h30, se espalharam rapidamente pela vegetação e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que conseguiram controlar o fogo. 

O fogo avançou em poucos minutos sobre uma extensa faixa de vegetação, formando chamas altas que chegaram próximo à pista da avenida Rio Negro. A situação chamou a atenção de motoristas e moradores da região, que acompanharam o avanço do incêndio.

A grande quantidade de fumaça produzida pelas chamas pôde ser vista de diferentes pontos. A proximidade do fogo com a avenida exigiu atenção redobrada dos condutores que trafegavam pelo local.

O trecho de mata consumido pelo fogo está localizado entre o shopping e o posto Shell, próximo à rotatória do Distrito Industrial.

Bombeiros controlaram as chamas

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente à área atingida. As equipes iniciaram o combate ao incêndio poucos minutos após o fogo se alastrar, trabalhando para conter as chamas e evitar que o incêndio avançasse para outras áreas ou provocasse riscos ainda maiores.

Após a atuação dos bombeiros, o incêndio foi controlado. Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Causas serão apuradas

As circunstâncias que provocaram o incêndio deverão ser investigadas.

Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população não coloque fogo em vegetação, especialmente durante o período de estiagem, quando o clima seco favorece a rápida propagação das chamas.

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