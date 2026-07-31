Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da avenida Rio Negro, nas proximidades do shopping, na noite desta sexta-feira, 31, em Franca. As chamas começaram por volta das 19h30, se espalharam rapidamente pela vegetação e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que conseguiram controlar o fogo.

O fogo avançou em poucos minutos sobre uma extensa faixa de vegetação, formando chamas altas que chegaram próximo à pista da avenida Rio Negro. A situação chamou a atenção de motoristas e moradores da região, que acompanharam o avanço do incêndio.

A grande quantidade de fumaça produzida pelas chamas pôde ser vista de diferentes pontos. A proximidade do fogo com a avenida exigiu atenção redobrada dos condutores que trafegavam pelo local.