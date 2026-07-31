As Cavalhadas de Franca voltam a ser realizadas neste fim de semana, dias 1º e 2 de agosto, no Parque de Exposições "Fernando Costa". Gratuita, a 195ª edição de uma das mais tradicionais manifestações culturais do interior paulista contará com a Cerimônia dos Encamisados, a Batalha Simbólica entre Mouros e Cristãos e o Torneio de Habilidades.
A programação começa no sábado, 1º, às 20h, com a Cerimônia dos Encamisados. Já no domingo, 2, a partir das 14h, o público poderá acompanhar a tradicional Batalha Simbólica entre Mouros e Cristãos, seguida pelo Torneio de Habilidades, que reúne provas equestres realizadas pelos cavaleiros.
Tradição de quase dois séculos
Realizadas desde 1831, as Cavalhadas preservam uma tradição mantida por famílias francanas ao longo de quase dois séculos. O espetáculo reúne teatro, história e apresentações a cavalo em uma encenação inspirada na disputa entre mouros e cristãos durante a Idade Média.
Neste ano, a personagem Floripes será interpretada pela adolescente Antônia Pugliesi Borges, de 13 anos. Única mulher entre os 27 cavaleiros, ela participará da apresentação ao lado do pai, Guilherme Borges, que dará vida ao Rei Mouro.
Convite à comunidade
O presidente do Clube das Cavalhadas da Franca, Mario de Castro, que também interpretará o Rei Cristão, destacou a expectativa para a edição deste ano.
“Estamos preparando um espetáculo muito especial e convidamos toda a comunidade para prestigiar mais essa edição das Cavalhadas da Franca, que é um patrimônio cultural da nossa cidade, que atravessa quase dois séculos de história e tradição.”
A entrada é gratuita, e o público terá acesso à arquibancada coberta montada no Parque de Exposições Fernando Costa.
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