As Cavalhadas de Franca voltam a ser realizadas neste fim de semana, dias 1º e 2 de agosto, no Parque de Exposições "Fernando Costa". Gratuita, a 195ª edição de uma das mais tradicionais manifestações culturais do interior paulista contará com a Cerimônia dos Encamisados, a Batalha Simbólica entre Mouros e Cristãos e o Torneio de Habilidades.

A programação começa no sábado, 1º, às 20h, com a Cerimônia dos Encamisados. Já no domingo, 2, a partir das 14h, o público poderá acompanhar a tradicional Batalha Simbólica entre Mouros e Cristãos, seguida pelo Torneio de Habilidades, que reúne provas equestres realizadas pelos cavaleiros.

Tradição de quase dois séculos

Realizadas desde 1831, as Cavalhadas preservam uma tradição mantida por famílias francanas ao longo de quase dois séculos. O espetáculo reúne teatro, história e apresentações a cavalo em uma encenação inspirada na disputa entre mouros e cristãos durante a Idade Média.