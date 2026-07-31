Um vídeo registrou o momento em que a Polícia Civil captura Larissa Jheniffer Melo de Paula, de 31 anos, segunda suspeita de envolvimento no caso Maria Isabel. A prisão ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 31, na rodovia Cândido Portinari, próximo a Batatais, após uma tentativa de fuga durante o cumprimento de um mandado de prisão em Restinga.

Larissa aparece nas imagens já detida dentro de uma viatura parada no acostamento da rodovia. A captura ocorreu depois que investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) impediram a fuga da suspeita.

Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriam um mandado de prisão em uma residência em Restinga, a cerca de 10 quilômetros de Franca, quando Larissa subiu em uma motocicleta e seguiu pela rodovia Cândido Portinari, no sentido Batatais/Ribeirão Preto.

Perseguição e prisão