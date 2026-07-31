Um vídeo registrou o momento em que a Polícia Civil captura Larissa Jheniffer Melo de Paula, de 31 anos, segunda suspeita de envolvimento no caso Maria Isabel. A prisão ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 31, na rodovia Cândido Portinari, próximo a Batatais, após uma tentativa de fuga durante o cumprimento de um mandado de prisão em Restinga.
Larissa aparece nas imagens já detida dentro de uma viatura parada no acostamento da rodovia. A captura ocorreu depois que investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) impediram a fuga da suspeita.
Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriam um mandado de prisão em uma residência em Restinga, a cerca de 10 quilômetros de Franca, quando Larissa subiu em uma motocicleta e seguiu pela rodovia Cândido Portinari, no sentido Batatais/Ribeirão Preto.
Perseguição e prisão
Equipes da DIG iniciaram a perseguição e abordaram a suspeita no segundo pedágio da rodovia. Após a prisão, Larissa foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Ela se junta a Kauany Eduarda Melo Cruz, de 18 anos, presa na manhã desta sexta-feira, na casa da avó, no bairro Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. As duas são investigadas por suposto envolvimento no mesmo caso.
Ao todo, a Justiça decretou a prisão de seis mulheres apontadas como participantes do homicídio do caseiro Milton Prado.
Investigação reúne quatro mortes
De acordo com a investigação, Maria Isabel Oliveira Prado, filha de Milton, é acusada de mandar matar o próprio pai, crime ocorrido em 16 de junho deste ano. Desde então, ela está desaparecida.
A Polícia Civil aponta que Milton foi assassinado por Guilherme Henrique Melo Cruz e Rafael Vitor Silva de Sousa Rosa. Segundo a DIG, o homicídio teria sido encomendado por Maria Isabel.
Após a morte de Milton, os dois executores desapareceram e, posteriormente, foram encontrados mortos.
Ainda conforme a Polícia Civil, Maria Isabel é suspeita de participação nas mortes dos dois homens. Um tio da jovem foi preso por suspeita de ajudar a transportar e ocultar os corpos em uma área rural de Sacramento (MG).
Durante as investigações, a Polícia Civil localizou um cativeiro e resgatou a mãe, a irmã e uma sobrinha recém-nascida de Maria Isabel. O carro da jovem também foi encontrado incendiado às margens da rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG). Desde então, ela não foi localizada.
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