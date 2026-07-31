Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma motocicleta no fim da tarde dessa quinta-feira, 30, no cruzamento das ruas Água Santa e Voluntário Adriano Cintra, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.
Imagens registram o acidente
As imagens mostram o momento em que a motorista do carro, que trafegava pela rua Voluntário Adriano Cintra, avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a motocicleta, ocupada por um casal.
Com a força do impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao chão. Moradores que presenciaram o acidente correram para prestar os primeiros socorros à mulher.
Vítimas foram socorridas
O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca. A passageira foi levada por familiares até uma unidade de saúde. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e irá apurar as circunstâncias do acidente. As imagens da câmera de segurança devem auxiliar na investigação sobre a dinâmica da colisão.
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