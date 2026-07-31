31 de julho de 2026
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ZONA OESTE

Vídeo mostra carro atingindo casal em moto após avançar sinal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Cruzamento onde aconteceu o acidente na Vila São Sebastião, em Franca
Cruzamento onde aconteceu o acidente na Vila São Sebastião, em Franca

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma motocicleta no fim da tarde dessa quinta-feira, 30, no cruzamento das ruas Água Santa e Voluntário Adriano Cintra, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

Imagens registram o acidente

As imagens mostram o momento em que a motorista do carro, que trafegava pela rua Voluntário Adriano Cintra, avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a motocicleta, ocupada por um casal.

Com a força do impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao chão. Moradores que presenciaram o acidente correram para prestar os primeiros socorros à mulher.

Vítimas foram socorridas

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca. A passageira foi levada por familiares até uma unidade de saúde. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

A Polícia Militar esteve no local, registrou a ocorrência e irá apurar as circunstâncias do acidente. As imagens da câmera de segurança devem auxiliar na investigação sobre a dinâmica da colisão.

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