Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma motocicleta no fim da tarde dessa quinta-feira, 30, no cruzamento das ruas Água Santa e Voluntário Adriano Cintra, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. A colisão foi registrada por uma câmera de segurança.

Imagens registram o acidente

As imagens mostram o momento em que a motorista do carro, que trafegava pela rua Voluntário Adriano Cintra, avançou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a motocicleta, ocupada por um casal.

Com a força do impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao chão. Moradores que presenciaram o acidente correram para prestar os primeiros socorros à mulher.

Vítimas foram socorridas