Um casal de Barretos sobreviveu a um grave acidente registrado na tarde dessa quinta-feira, 30, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Guaíra. O carro em que as vítimas estavam foi esmagado após uma carreta tombar sobre o veículo durante uma colisão. Os dois ficaram presos às ferragens, foram resgatados conscientes e sofreram diversas escoriações.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente ocorreu por volta das 15h35, no km 50 da rodovia, no sentido Barretos. A batida envolveu um veículo de passeio e um caminhão.

Com o impacto, houve interdição parcial da pista. O tráfego passou a operar no sistema "pare e siga", utilizando a pista do sentido contrário.

Resgate das vítimas