Um casal de Barretos sobreviveu a um grave acidente registrado na tarde dessa quinta-feira, 30, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Guaíra. O carro em que as vítimas estavam foi esmagado após uma carreta tombar sobre o veículo durante uma colisão. Os dois ficaram presos às ferragens, foram resgatados conscientes e sofreram diversas escoriações.
Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o acidente ocorreu por volta das 15h35, no km 50 da rodovia, no sentido Barretos. A batida envolveu um veículo de passeio e um caminhão.
Com o impacto, houve interdição parcial da pista. O tráfego passou a operar no sistema "pare e siga", utilizando a pista do sentido contrário.
Resgate das vítimas
As vítimas, moradoras de Barretos, estavam em um Fiat Palio e ficaram presas às ferragens. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram o resgate.
Apesar da gravidade do acidente, o casal estava consciente durante o atendimento e apresentava diversas escoriações pelo corpo.
Atendimento e investigação
O DER informou que mobilizou uma viatura brigadista e um guincho da UBA (Unidade Básica de Atendimento) para prestar apoio à ocorrência e auxiliar na retirada dos veículos envolvidos.
As causas do acidente ainda serão investigadas. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre congestionamento na rodovia. O atendimento à ocorrência e os trabalhos de remoção dos veículos continuavam no local.
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