A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca prendeu, nesta sexta-feira, 31, duas mulheres investigadas por participação no sequestro da família de Maria Isabel Prado, de 21 anos, desaparecida desde o mês passado. Segundo o delegado Márcio Murari, a principal prioridade da força-tarefa é localizar a jovem, "viva ou morta", além de cumprir os mandados de prisão pendentes e concluir as investigações.

As prisões ocorreram após a Justiça decretar a prisão preventiva de três investigadas. Foram capturadas Larissa Jhenifer Melo de Paula, tia de Guilherme Henrique Melo da Cruz, e Kauany Eduarda Melo Cruz, de 18 anos, irmã de Guilherme. Apesar do avanço, a Polícia Civil afirma que a investigação está longe de ser concluída.

"A participação de todas envolvidas é no arrebentamento da família no dia do sequestro. Agora a gente vai tentar localizar a Maria Isabel viva ou morta. Essa é a nossa principal meta da nossa investigação e, claro, tentar localizar as outras envolvidas nesse caso", afirmou o delegado Márcio Murari.

Prisões e foragidas