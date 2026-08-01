Franca inicia o mês de agosto com tempo firme, predomínio de sol e sem previsão de chuva. O Climatempo prevê que entre sábado, 1º, e segunda-feira, 3, os termômetros devem variar entre 13°C e 26°C, enquanto a umidade relativa do ar seguirá em níveis baixos durante as tardes. O cenário levou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a emitir um aviso de perigo potencial para baixa umidade neste fim de semana.
Sol predomina durante o fim de semana
A previsão para o sábado, 1º, é de céu aberto durante todo o dia, sem nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 14°C, enquanto a máxima alcança 26°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 83%.
No domingo, 2, o tempo permanece estável. O dia começa com sol e termina com aumento da nebulosidade durante a noite, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 13°C e 26°C, e a umidade do ar oscila entre 40% e 87%.
A segunda-feira, 3, também será marcada por tempo seco. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu nublado e muitas nuvens à noite. As temperaturas permanecem estáveis, entre 13°C e 26°C, sem registro de chuva.
A previsão ainda indica índice de radiação ultravioleta em nível extremo durante o período, o que reforça a necessidade de cuidados com a exposição ao sol, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde. A qualidade do ar, por outro lado, segue classificada como boa.
Inmet emite alerta para baixa umidade
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial para baixa umidade do ar, válido das 10h30 às 21h desta sexta-feira, 31.
Segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, índices considerados baixos e que aumentam o risco de incêndios florestais, além de favorecer problemas de saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto nas vias respiratórias.
Diante do alerta, o Inmet orienta a população a beber bastante líquido, evitar atividades físicas intensas durante os períodos mais secos do dia e reduzir a exposição ao sol nas horas de maior calor.
Em caso de necessidade, a população pode obter mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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