Franca inicia o mês de agosto com tempo firme, predomínio de sol e sem previsão de chuva. O Climatempo prevê que entre sábado, 1º, e segunda-feira, 3, os termômetros devem variar entre 13°C e 26°C, enquanto a umidade relativa do ar seguirá em níveis baixos durante as tardes. O cenário levou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a emitir um aviso de perigo potencial para baixa umidade neste fim de semana.

Sol predomina durante o fim de semana

A previsão para o sábado, 1º, é de céu aberto durante todo o dia, sem nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 14°C, enquanto a máxima alcança 26°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 83%.

No domingo, 2, o tempo permanece estável. O dia começa com sol e termina com aumento da nebulosidade durante a noite, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 13°C e 26°C, e a umidade do ar oscila entre 40% e 87%.