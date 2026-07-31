Os seis detentos que fugiram do Presídio de Passos (MG), cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Franca, na madrugada de quinta-feira, 30, continuam foragidos. As forças de segurança seguem mobilizadas nas buscas, enquanto a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) e o Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) investigam as circunstâncias da fuga.

As ausências foram constatadas por volta das 6h, durante a conferência de rotina realizada na troca de plantão dos policiais penais. Desde então, equipes das forças de segurança realizam diligências para localizar os fugitivos.

As primeiras informações indicam que a fuga ocorreu entre 3h30 e 5h. Durante a vistoria, policiais penais encontraram o cadeado de uma das celas arrombado. Também há a suspeita de que outro cadeado tenha permanecido aberto após o banho de sol, circunstância que pode ter facilitado a saída dos detentos.