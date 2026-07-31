Os seis detentos que fugiram do Presídio de Passos (MG), cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Franca, na madrugada de quinta-feira, 30, continuam foragidos. As forças de segurança seguem mobilizadas nas buscas, enquanto a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais) e o Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) investigam as circunstâncias da fuga.
As ausências foram constatadas por volta das 6h, durante a conferência de rotina realizada na troca de plantão dos policiais penais. Desde então, equipes das forças de segurança realizam diligências para localizar os fugitivos.
As primeiras informações indicam que a fuga ocorreu entre 3h30 e 5h. Durante a vistoria, policiais penais encontraram o cadeado de uma das celas arrombado. Também há a suspeita de que outro cadeado tenha permanecido aberto após o banho de sol, circunstância que pode ter facilitado a saída dos detentos.
O policial penal responsável pela guarita informou não ter percebido qualquer movimentação suspeita durante o período da fuga.
Investigação
Paralelamente às buscas, a direção da unidade instaurou um procedimento administrativo para apurar a dinâmica da evasão e verificar eventuais responsabilidades. O Depen-MG também conduz uma investigação para esclarecer como a fuga aconteceu.
Quem são os foragidos?
Os detentos que permanecem foragidos são Diogo Henrique da Cruz Fabiano, de 23 anos; Júlio Arnaldo Toledo, de 23; Leonardo Willians Silva Pereira, de 26; Marcos Túlio Cruz Fabiano, de 28; Matheus Loiola Divino, de 22; e Wagner Santos de Lima, de 42 anos.
Segundo a Sejusp, todos estavam custodiados na unidade havia pelo menos sete meses e acumulam diversas passagens pelo sistema judiciário. Os crimes pelos quais respondiam não foram divulgados.
As buscas pelos seis detentos continuam. Informações que possam contribuir para a recaptura podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia Unificado (181).
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