A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em ações realizadas no Conjunto Habitacional Salim Jorge Mansur, em Batatais, entre terça-feira, 28, e a madrugada desta sexta-feira, 31. As ocorrências resultaram na apreensão de 183 eppendorfs de cocaína, porções de maconha e dinheiro. Os dois suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

Durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira, equipes da Polícia Militar abordaram três indivíduos em atitude suspeita no conjunto habitacional.

Segundo a corporação, os policiais flagraram um homem entregando entorpecentes a outras duas pessoas. Na abordagem, foi localizada uma porção de maconha com um dos suspeitos e dois eppendorfs de cocaína com o outro.