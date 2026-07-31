A Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas em ações realizadas no Conjunto Habitacional Salim Jorge Mansur, em Batatais, entre terça-feira, 28, e a madrugada desta sexta-feira, 31. As ocorrências resultaram na apreensão de 183 eppendorfs de cocaína, porções de maconha e dinheiro. Os dois suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.
Durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira, equipes da Polícia Militar abordaram três indivíduos em atitude suspeita no conjunto habitacional.
Segundo a corporação, os policiais flagraram um homem entregando entorpecentes a outras duas pessoas. Na abordagem, foi localizada uma porção de maconha com um dos suspeitos e dois eppendorfs de cocaína com o outro.
O homem apontado como responsável pela venda tentou fugir, mas foi acompanhado e detido pelos policiais. Com ele, foram apreendidos 110 eppendorfs de cocaína, uma porção de maconha e R$ 75,30 em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, enquanto os outros dois envolvidos responderão pelos procedimentos cabíveis.
Prisão em flagrante na terça-feira
Na tarde de terça-feira, outra ação da Polícia Militar no mesmo bairro terminou com a prisão de um homem por tráfico de drogas.
De acordo com a corporação, durante patrulhamento realizado em continuidade a uma ocorrência anterior, os policiais localizaram um indivíduo com características compatíveis às informadas pelas equipes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e arremessou uma sacola.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, os policiais localizaram na sacola 73 eppendorfs de cocaína.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a prisão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.
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