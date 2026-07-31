Uma motocicleta foi furtada em frente à uma academia, na avenida Dr. Abrão Brickmann, 1670, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Após o crime, os proprietários divulgaram as características do veículo e pedem a colaboração da população para obter informações que possam ajudar na localização da moto.

A motocicleta furtada é uma Bajaj Dominar 200, modelo 2025, de placa TIW3D29.

O roubo ocorreu em frente à Academia Saúde OK, localizada na avenida Dr. Abrão Brickmann, 1.670, no Leporace.