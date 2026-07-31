31 de julho de 2026
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INSEGURANÇA

Moto é furtada no Leporace; donos buscam informações

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Sem acrescentar palavras, apenas com a correção gramatical: Moto Bajaj Dominar 200 furtada em Franca
Sem acrescentar palavras, apenas com a correção gramatical: Moto Bajaj Dominar 200 furtada em Franca

Uma motocicleta foi furtada em frente à uma academia, na avenida Dr. Abrão Brickmann, 1670, no Parque Vicente Leporace, em Franca. Após o crime, os proprietários divulgaram as características do veículo e pedem a colaboração da população para obter informações que possam ajudar na localização da moto.

A motocicleta furtada é uma Bajaj Dominar 200, modelo 2025, de placa TIW3D29.

O roubo ocorreu em frente à Academia Saúde OK, localizada na avenida Dr. Abrão Brickmann, 1.670, no Leporace.

Os proprietários pedem que qualquer pessoa que aviste a motocicleta ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato pela polícia é pelos telefones:

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