A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca prendeu no início da tarde desta sexta-feira, 31, a segunda suspeita de envolvimento nos crimes relacionados ao caso de Maria Isabel Oliveira Prado. Trata-se de Larissa Jheniffer Melo de Paula, de 31 anos, detida após tentar fugir pela rodovia Cândido Portinari, nas proximidades de Batatais.

A outra prisão do dia ocorreu pela manhã, quando os investigadores capturaram Kauany Eduarda Melo Cruz, de 18 anos, também investigada no caso. Ela foi pega na casa da avó, no Jardim Aeroporto III. As equipes seguiram até um restaurante localizado na Avenida das Seringueiras, onde uma parente de Kauany trabalhava. No entanto, ninguém foi encontrado no local.

De acordo com a Polícia Civil, Larissa foi localizada inicialmente em uma residência na cidade de Restinga. Ao perceber a movimentação policial, ela tentou fugir de motocicleta. Equipes da DIG iniciaram uma perseguição e conseguiram abordá-la no segundo pedágio da rodovia Cândido Portinari, já próximo a Batatais.