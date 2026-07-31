A Polícia Civil de Franca, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu na manhã desta sexta-feira, 31, Kauany Eduarda Melo Cruz, 18 anos, uma das mulheres procuradas pela Justiça no âmbito das investigações do caso que chocou Franca e região nos últimos meses.

Segundo a Polícia Civil, Kauany é investigada por envolvimento no caso que apura a morte do empresário Milton Prado, pai de Maria Isabel Oliveira Prado. A prisão ocorreu durante diligências realizadas pela DIG, mas o local onde ela foi encontrada não foi divulgado.

O delegado responsável pelas investigações, Márcio Murari, informou que a operação ainda está em andamento e, por isso, não poderia fornecer mais detalhes sobre a prisão neste momento.