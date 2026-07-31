A Polícia Civil de Franca, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu na manhã desta sexta-feira, 31, Kauany Eduarda Melo Cruz, 18 anos, uma das mulheres procuradas pela Justiça no âmbito das investigações do caso que chocou Franca e região nos últimos meses.
Segundo a Polícia Civil, Kauany é investigada por envolvimento no caso que apura a morte do empresário Milton Prado, pai de Maria Isabel Oliveira Prado. A prisão ocorreu durante diligências realizadas pela DIG, mas o local onde ela foi encontrada não foi divulgado.
O delegado responsável pelas investigações, Márcio Murari, informou que a operação ainda está em andamento e, por isso, não poderia fornecer mais detalhes sobre a prisão neste momento.
Outras duas pessoas foram presas anteriormente por envolvimento no caso - o tio de Maria Isabel, por ajudar a esconder os corpos dos executores, e um homem que tomava conta do cativeiro onde foi mantida a família da vítima.
Caso teve desaparecimentos, assassinatos e corpos encontrados em MG
O caso ganhou repercussão após o desaparecimento de Milton Prado e de sua mulher. Dias depois, os corpos do casal foram encontrados em uma área rural de Sacramento (MG).
As investigações da Polícia Civil apontam que Maria Isabel Oliveira Prado teria planejado a morte do próprio pai. Os investigadores identificaram Guilherme Henrique Melo Cruz e Rafael Vitor Silva de Sousa Rosa como os supostos executores do assassinato.
No entanto, a apuração avançou e revelou uma nova reviravolta. Após a morte de Milton Prado, os dois homens apontados como executores também desapareceram e, posteriormente, foram encontrados mortos.
Maria Isabel teria matado os executadores do pai e contado com a ajudade um tio para desovar os corpos em Sacramento.
Família foi sequestrada
Maria Isabel e a família - mãe, irmã e uma bebê de apenas 15 dias - foram sequestradas e mantidas em cárcere privado. As familiares dos jovens mortos são acusadas de terem praticado o crime para obter informações sobre eles.
A DIG libertou a mãe, irmã e sobrinha de Maria Isabel. Mas a jovem nunca mais foi vista. O carro dela foi encontrado queimado às margens da rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG).
Irmã de investigado e filha de foragida
Kauany é irmã de Guilherme Henrique Melo Cruz, apontado como um dos executores da morte de Milton Prado. Ela também é filha de Marcela Eduarda Melo de Paula, outra investigada que continua sendo procurada pelas autoridades.
A prisão desta sexta-feira representa mais um avanço na tentativa da Polícia Civil de localizar todos os investigados com mandados judiciais relacionados ao caso.
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