Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 30, em Franca, após tentar fugir da Polícia Militar durante um patrulhamento.
Os policiais realizavam patrulhamento quando perceberam a atitude suspeita de um indivíduo, que saiu correndo ao notar a aproximação da viatura. Foi iniciado acompanhamento a pé, e o suspeito foi alcançado cerca de um quarteirão depois, na Rua Renato Lourenço Fernandes Rosa.
Durante a abordagem, os policiais encontraram 11 porções de cocaína, uma porção de maconha, R$ 193 em dinheiro e um iPhone.
Ainda conforme o registro policial, o suspeito confessou informalmente que estava comercializando entorpecentes devido a dificuldades financeiras.
Durante a fuga, ele caiu e sofreu escoriações na perna direita. O homem foi socorrido e levado à UPA do Jardim Aeroporto, onde recebeu atendimento médico. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Plantão Policial.
O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.