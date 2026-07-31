31 de julho de 2026
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Deu ruim

Homem foge da PM, cai durante perseguição e é preso por tráfico

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Suspeito foi levado à CPJ pela Polícia Militar
Suspeito foi levado à CPJ pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 30, em Franca, após tentar fugir da Polícia Militar durante um patrulhamento.

Os policiais realizavam patrulhamento quando perceberam a atitude suspeita de um indivíduo, que saiu correndo ao notar a aproximação da viatura. Foi iniciado acompanhamento a pé, e o suspeito foi alcançado cerca de um quarteirão depois, na Rua Renato Lourenço Fernandes Rosa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 11 porções de cocaína, uma porção de maconha, R$ 193 em dinheiro e um iPhone.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito confessou informalmente que estava comercializando entorpecentes devido a dificuldades financeiras.

Durante a fuga, ele caiu e sofreu escoriações na perna direita. O homem foi socorrido e levado à UPA do Jardim Aeroporto, onde recebeu atendimento médico. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Plantão Policial.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

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