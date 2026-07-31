Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 30, em Franca, após tentar fugir da Polícia Militar durante um patrulhamento.

Os policiais realizavam patrulhamento quando perceberam a atitude suspeita de um indivíduo, que saiu correndo ao notar a aproximação da viatura. Foi iniciado acompanhamento a pé, e o suspeito foi alcançado cerca de um quarteirão depois, na Rua Renato Lourenço Fernandes Rosa.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 11 porções de cocaína, uma porção de maconha, R$ 193 em dinheiro e um iPhone.