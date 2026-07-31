Veja o obituário desta sexta-feira, 31, em Franca:

Nome: João Ferreira da Silva Sobrinho

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Não informado

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Ina Maria de Jesus Coutinho de Oliveira

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h