Veja o obituário desta sexta-feira, 31, em Franca:
Nome: João Ferreira da Silva Sobrinho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Não informado
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Ina Maria de Jesus Coutinho de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Donizete Aparecido Oliveira
Idade: 60 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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