31 de julho de 2026
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Levou e perdeu

Suspeito é preso com cadeira furtada escondida em cobertor

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde caso foi registrado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde caso foi registrado

Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 30, após furtar uma cadeira plástica de um estabelecimento comercial na Vila Aparecida, em Franca.

Durante patrulhamento pela rua Minas Gerais, por volta das 20h45, policiais militares avistaram o suspeito carregando um cobertor sobre os ombros, com diversos objetos em seu interior. Ao notar a aproximação da viatura, ele deixou o cobertor no chão, o que motivou a abordagem.

Na vistoria, os policiais encontraram uma cadeira plástica nova, sem sinais de uso, além de papéis e garrafas plásticas. O homem afirmou inicialmente que havia encontrado a cadeira no lixo. Em seguida, confessou que havia retirado o objeto de uma loja.

Os policiais fizeram contato com o gerente do estabelecimento, que reconheceu a cadeira como sendo de propriedade da empresa. Conforme apurado, não houve arrombamento ou qualquer circunstância qualificadora durante o furto.

A cadeira, avaliada em aproximadamente R$ 40, foi devolvida ao estabelecimento. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis .

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