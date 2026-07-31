Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 30, após furtar uma cadeira plástica de um estabelecimento comercial na Vila Aparecida, em Franca.

Durante patrulhamento pela rua Minas Gerais, por volta das 20h45, policiais militares avistaram o suspeito carregando um cobertor sobre os ombros, com diversos objetos em seu interior. Ao notar a aproximação da viatura, ele deixou o cobertor no chão, o que motivou a abordagem.

Na vistoria, os policiais encontraram uma cadeira plástica nova, sem sinais de uso, além de papéis e garrafas plásticas. O homem afirmou inicialmente que havia encontrado a cadeira no lixo. Em seguida, confessou que havia retirado o objeto de uma loja.