Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, 30, após furtar uma cadeira plástica de um estabelecimento comercial na Vila Aparecida, em Franca.
Durante patrulhamento pela rua Minas Gerais, por volta das 20h45, policiais militares avistaram o suspeito carregando um cobertor sobre os ombros, com diversos objetos em seu interior. Ao notar a aproximação da viatura, ele deixou o cobertor no chão, o que motivou a abordagem.
Na vistoria, os policiais encontraram uma cadeira plástica nova, sem sinais de uso, além de papéis e garrafas plásticas. O homem afirmou inicialmente que havia encontrado a cadeira no lixo. Em seguida, confessou que havia retirado o objeto de uma loja.
Os policiais fizeram contato com o gerente do estabelecimento, que reconheceu a cadeira como sendo de propriedade da empresa. Conforme apurado, não houve arrombamento ou qualquer circunstância qualificadora durante o furto.
A cadeira, avaliada em aproximadamente R$ 40, foi devolvida ao estabelecimento. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça para as medidas cabíveis .
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