Os motoristas que pretendem abastecer o veículo em Franca, encontravam o litro do etanol por R$ 2,94 e o da gasolina por R$ 5,89, nessa quinta-feira, 30. Levantamento realizado pelo Portal GCN/Sampi em nove postos mostra que os preços variam significativamente entre os estabelecimentos e que pesquisar antes de abastecer pode render uma economia de até R$ 49,50 em um tanque de 55 litros de gasolina.
Os menores preços do etanol, entre R$ 2,94 e R$ 2,99, foram encontrados na avenida Hélio Palermo e em postos da Alonso y Alonso.
Já os maiores valores variaram entre R$ 3,29 e R$ 3,49, registrados nas avenidas das Seringueiras, Santa Cruz, e também Alonso y Alonso.
Na prática, a diferença pesa no bolso do consumidor. Quem abastece um tanque de 55 litros paga R$ 161,70 quando encontra o etanol a R$ 2,94. Já nos postos onde o combustível é vendido a R$ 3,49, o mesmo abastecimento chega a R$ 191,95, uma diferença de R$ 30,25 em um único tanque.
A diferença de preços também aparece na gasolina. O menor valor encontrado foi de R$ 5,89, enquanto o maior chegou a R$ 6,79. Para abastecer um tanque de 55 litros, o motorista desembolsa R$ 323,95 no posto com o menor preço e R$ 373,45 no de maior valor, uma economia de R$ 49,50.
Por que o etanol ficou mais barato?
Segundo Alexandre Martins Collman, gerente do Posto Galo Branco, a queda é resultado da maior oferta de etanol no mercado. "Estamos tendo bastante oferta de etanol neste ano, o que está fazendo o preço cair", afirma.
De acordo com ele, a redução do consumo mundial de açúcar e a maior produção de cana-de-açúcar, impulsionada pelas chuvas, aumentaram a oferta de etanol. O gerente também explica que a queda já vinha sendo registrada nas últimas semanas, mas ficou mais intensa nesta semana.
Enquanto o etanol acompanha a produção nacional, a gasolina e o diesel seguem um cenário diferente. Segundo Collman, esses combustíveis dependem do mercado internacional e do petróleo e, por isso, ainda sofrem influência das tensões geopolíticas, com tendência de alta.
Em um dos postos onde o etanol foi encontrado a R$ 2,94, o gerente Clodoaldo Júnior afirma que o preço faz parte da reinauguração da unidade, ocorrida no último dia 25. "O preço que estamos praticando hoje é o preço de custo", diz. Segundo ele, a estratégia aumentou o movimento no posto e a rede consegue reduzir custos por contar com distribuidora e transporte próprios.
Embora o menor valor encontrado pela reportagem tenha sido de R$ 2,94 para o etanol e R$ 5,89 para a gasolina, promoções pontuais podem fazer com que alguns estabelecimentos pratiquem preços ainda menores ao longo do dia.
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