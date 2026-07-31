Os motoristas que pretendem abastecer o veículo em Franca, encontravam o litro do etanol por R$ 2,94 e o da gasolina por R$ 5,89, nessa quinta-feira, 30. Levantamento realizado pelo Portal GCN/Sampi em nove postos mostra que os preços variam significativamente entre os estabelecimentos e que pesquisar antes de abastecer pode render uma economia de até R$ 49,50 em um tanque de 55 litros de gasolina.

Os menores preços do etanol, entre R$ 2,94 e R$ 2,99, foram encontrados na avenida Hélio Palermo e em postos da Alonso y Alonso.

Já os maiores valores variaram entre R$ 3,29 e R$ 3,49, registrados nas avenidas das Seringueiras, Santa Cruz, e também Alonso y Alonso.