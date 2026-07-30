A Diocese de Franca prepara a 35ª Festa da Família Diocesana, um dos momentos mais tradicionais do calendário pastoral da Igreja local. O encontro será realizado no dia 15 de agosto de 2026, às 16h, no ginásio poliesportivo "Pedro Morilla Fuentes", o "Pedrocão", e deve reunir fiéis de todas as comunidades da Diocese em uma celebração de fé e comunhão.
A festa reúne anualmente padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e fiéis leigos das paróquias, pastorais e movimentos diocesanos. Mais do que uma celebração religiosa, o evento representa um momento de encontro entre as diferentes comunidades que formam a Igreja Particular de Franca.
A celebração, marcada pela Eucaristia, busca reunir as comunidades em torno da fé, fortalecer a comunhão entre os fiéis e renovar a caminhada evangelizadora da Diocese de Franca.
Dom Paulo Beloto faz convite aos fiéis
Em um vídeo divulgado pelas redes sociais da Diocese de Franca, o bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, destacou a importância da participação das famílias no encontro.
“Convido todos vocês para vir celebrar esse momento tão importante através da Eucaristia, celebrar a nossa unidade, a nossa comunhão, essa tradição que marca profundamente a história da nossa Diocese, a nossa história pastoral e toda a nossa ação evangelizadora”, afirmou.
A programação completa da 35ª Festa da Família Diocesana ainda será divulgada pela Diocese de Franca.
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