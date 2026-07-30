30 de julho de 2026
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NA SOLA DA BOTA

Lamaçal: Rionegro e Solimões chegam ao show rebocados por trator

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Van da dupla sendo rebocada até o local do show devido ao lamaçal em Atalaia (PR)
Van da dupla sendo rebocada até o local do show devido ao lamaçal em Atalaia (PR)

Nem a estrada tomada pela lama impediu Rionegro e Solimões de cumprirem o compromisso com o público. Para chegar ao show realizado em Atalaia (PR), no dia 25 de julho, o veículo que transportava a dupla precisou ser rebocado por um trator para vencer o trecho de difícil acesso até o local da apresentação.

Imagens registraram o momento em que o veículo enfrentou o barro enquanto era arrastado pelo trator. A cena chamou a atenção de quem acompanhava a situação e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O show integrou a programação que celebrou os 20 anos do Atalaia Rodeo Festival. Com entrada gratuita, o evento reuniu o público mesmo diante das dificuldades provocadas pelas condições da estrada de acesso à arena.

Nas redes sociais, fãs elogiaram a decisão dos artistas de seguir viagem apesar dos obstáculos, destacando o compromisso da dupla em não cancelar a apresentação.

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