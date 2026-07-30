A candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), de 56 anos, visita Franca na próxima segunda-feira, 3. A ex-ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula (PT) chega à cidade por volta das 16h para cumprir agenda com lideranças locais, participar de um encontro com a imprensa em um hotel e conceder entrevista exclusiva ao podcast Arena GCN.

Agenda em Franca

Antes de chegar a Franca, Simone Tebet terá compromissos pela manhã em São Carlos (SP) e, na sequência, em Ribeirão Preto. Na cidade, além das reuniões com lideranças políticas, ela será entrevistada pelo jornalista Corrêa Neves Jr. no podcast Arena GCN.

A visita foi confirmada pelo presidente do PSB de Franca e pré-candidato a deputado estadual pela sigla, Marcos Ferreira. Segundo ele, a candidata pretende dialogar com a população de Franca e da região sobre temas ligados à agroindústria e aos investimentos em infraestrutura.