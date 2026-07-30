A candidata ao Senado por São Paulo, Simone Tebet (PSB), de 56 anos, visita Franca na próxima segunda-feira, 3. A ex-ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula (PT) chega à cidade por volta das 16h para cumprir agenda com lideranças locais, participar de um encontro com a imprensa em um hotel e conceder entrevista exclusiva ao podcast Arena GCN.
Agenda em Franca
Antes de chegar a Franca, Simone Tebet terá compromissos pela manhã em São Carlos (SP) e, na sequência, em Ribeirão Preto. Na cidade, além das reuniões com lideranças políticas, ela será entrevistada pelo jornalista Corrêa Neves Jr. no podcast Arena GCN.
A visita foi confirmada pelo presidente do PSB de Franca e pré-candidato a deputado estadual pela sigla, Marcos Ferreira. Segundo ele, a candidata pretende dialogar com a população de Franca e da região sobre temas ligados à agroindústria e aos investimentos em infraestrutura.
"Ela vem para conversar com a população de Franca e região falando da importância que é ter uma senadora preocupada com os olhos voltados para a agroindústria, para o investimento na infraestrutura", afirmou Marcos Ferreira.
Retorno à cidade
Marcos Ferreira também ressaltou a importância da visita da ex-ministra para o cenário político regional. "É importante mantermos essa proximidade e essa interação política com essa liderança que é a Simone Tebet", disse.
Esta será mais uma passagem de Simone Tebet por Franca. A candidata esteve na cidade durante a campanha eleitoral de 2022, quando disputou a Presidência da República pelo MDB.
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