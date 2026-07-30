Uma câmera de segurança registrou, no início da tarde desta quinta-feira, 30, um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Afonso Pena, na Cidade Nova, em Franca.

As imagens mostram o momento em que o semáforo da rua Afonso Pena abre para o tráfego. Neste instante, o motorista de um Fiat Palio avança o sinal vermelho e acaba atingido na lateral por um Jeep Renegade que seguia pela avenida Presidente Vargas.

Com a força da colisão, o Palio roda na pista e só para sobre a calçada.

Acidente foi filmado por câmera de segurança