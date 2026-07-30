30 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Carro fura 'sinal vermelho' e provoca acidente na Vargas; ASSISTA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Momento da batida entre carros na avenida Presidente Vargas
Momento da batida entre carros na avenida Presidente Vargas

Uma câmera de segurança registrou, no início da tarde desta quinta-feira, 30, um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Presidente Vargas com a rua Afonso Pena, na Cidade Nova, em Franca.

As imagens mostram o momento em que o semáforo da rua Afonso Pena abre para o tráfego. Neste instante, o motorista de um Fiat Palio avança o sinal vermelho e acaba atingido na lateral por um Jeep Renegade que seguia pela avenida Presidente Vargas.

Com a força da colisão, o Palio roda na pista e só para sobre a calçada.

Acidente foi filmado por câmera de segurança

O vídeo evidencia que o Jeep trafegava normalmente quando o Palio entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização semafórica.

Apesar do impacto e dos danos provocados nos veículos, nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Equipes da MOB (Moto Operacional de Bombeiro) e da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local para atendimento da ocorrência.

Segundo as informações registradas, ninguém quis receber atendimento médico.

A ocorrência foi registrada pelas autoridades.

Cruzamento tem grande movimento

O cruzamento entre a avenida Presidente Vargas e a rua Afonso Pena está localizado em uma das regiões mais movimentadas da cidade, com intenso fluxo de veículos ao longo do dia.

O vídeo do acidente reforça a importância do respeito à sinalização de trânsito para evitar colisões e situações de risco em cruzamentos urbanos.

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