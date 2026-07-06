Seis detentos fugiram do Presídio de Passos (MG), a cerca de 100 km de Franca, na madrugada desta quinta-feira, 30. A ausência dos presos foi percebida por volta das 6h, durante a conferência de rotina realizada na troca de plantão dos policiais penais. Desde então, equipes das forças de segurança realizam buscas na tentativa de localizar os foragidos, enquanto a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) apura as circunstâncias da fuga.

As primeiras informações indicam que a evasão ocorreu entre 3h30 e 5h. Durante a vistoria, policiais penais encontraram o cadeado de uma das celas arrombado. Também há a suspeita de que outro cadeado tenha permanecido aberto após o banho de sol, hipótese que pode ter facilitado a saída dos detentos. O policial penal responsável pela guarita informou que não percebeu qualquer movimentação suspeita durante o período.

Investigação em andamento

A Sejusp informou que, assim que a fuga foi confirmada, equipes foram mobilizadas para tentar recapturar os presos. Ao mesmo tempo, a direção da unidade instaurou um procedimento administrativo para esclarecer a dinâmica da evasão e apurar possíveis responsabilidades.