Seis detentos fugiram do Presídio de Passos (MG), a cerca de 100 km de Franca, na madrugada desta quinta-feira, 30. A ausência dos presos foi percebida por volta das 6h, durante a conferência de rotina realizada na troca de plantão dos policiais penais. Desde então, equipes das forças de segurança realizam buscas na tentativa de localizar os foragidos, enquanto a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) apura as circunstâncias da fuga.
As primeiras informações indicam que a evasão ocorreu entre 3h30 e 5h. Durante a vistoria, policiais penais encontraram o cadeado de uma das celas arrombado. Também há a suspeita de que outro cadeado tenha permanecido aberto após o banho de sol, hipótese que pode ter facilitado a saída dos detentos. O policial penal responsável pela guarita informou que não percebeu qualquer movimentação suspeita durante o período.
Investigação em andamento
A Sejusp informou que, assim que a fuga foi confirmada, equipes foram mobilizadas para tentar recapturar os presos. Ao mesmo tempo, a direção da unidade instaurou um procedimento administrativo para esclarecer a dinâmica da evasão e apurar possíveis responsabilidades.
O Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) também conduz uma investigação para identificar como a fuga ocorreu.
Quem são os foragidos
Os detentos que escaparam da unidade foram identificados como Diogo Henrique da Cruz Fabiano, de 23 anos; Júlio Arnaldo Toledo, de 23; Leonardo Willians Silva Pereira, de 26; Marcos Túlio Cruz Fabiano, de 28; Matheus Loiola Divino, de 22; e Wagner Santos de Lima, de 42 anos.
Segundo a Sejusp, todos estavam presos na unidade havia pelo menos sete meses e acumulam diversas passagens pelo sistema judiciário. Os crimes pelos quais respondiam não foram divulgados.
As buscas pelos seis foragidos continuam. Informações que possam auxiliar na recaptura podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia Unificado (181).
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