O comércio de Franca se prepara para um dos períodos mais importantes do segundo semestre. A expectativa é que o Dia dos Pais movimente cerca de R$ 30,4 milhões na economia local, segundo projeção do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). A estimativa considera o aumento das compras de presentes e das confraternizações realizadas no domingo da data comemorativa.
A maior fatia desse volume financeiro deve ficar com o setor de vestuário e calçados, responsável por uma movimentação estimada em R$ 12,74 milhões. Também aparecem entre os segmentos mais beneficiados os restaurantes e estabelecimentos de alimentação, com previsão de R$ 5,87 milhões, além de perfumarias e cosméticos (R$ 3,71 milhões), eletrônicos (R$ 2,78 milhões), ferramentas e utilidades (R$ 2,47 milhões), joalherias e relógios (R$ 1,85 milhão) e outras categorias de presentes, que somam aproximadamente R$ 1 milhão.
Data abre temporada decisiva para o varejo
Na avaliação do presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o Dia dos Pais vai além do calendário promocional e representa um impulso importante para o comércio local em um momento estratégico do ano.
"Mais do que uma data comemorativa, o Dia dos Pais representa uma oportunidade para fortalecer o comércio local e movimentar diversos setores da economia. Quando o consumidor escolhe comprar em Franca, ele contribui para a geração de empregos, renda e desenvolvimento da nossa cidade. É um momento importante para que os empresários invistam em boas experiências de compra e valorizem o relacionamento com seus clientes."
O reflexo da data não deve se limitar às vitrines. Restaurantes, bares, supermercados e outros estabelecimentos ligados ao setor alimentício também projetam aumento na demanda, impulsionado pelos tradicionais encontros familiares.
Economia local sustenta projeção
Para o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza, a expectativa positiva para o Dia dos Pais encontra respaldo no desempenho recente da economia francana.
"A economia francana tem demonstrado capacidade de adaptação mesmo diante de um cenário nacional mais desafiador. O crescimento do emprego formal, o aumento no número de empresas ativas e o fortalecimento do empreendedorismo ajudam a preservar a renda das famílias e sustentam uma expectativa positiva para o comércio durante o Dia dos Pais."
Segundo o Instituto, Franca encerrou o primeiro semestre de 2026 com evolução em indicadores como geração de empregos formais, aumento do número de empresas ativas, crescimento das exportações e expansão da frota de veículos, fatores que reforçam a confiança do setor para uma das principais datas do varejo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.