O comércio de Franca se prepara para um dos períodos mais importantes do segundo semestre. A expectativa é que o Dia dos Pais movimente cerca de R$ 30,4 milhões na economia local, segundo projeção do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). A estimativa considera o aumento das compras de presentes e das confraternizações realizadas no domingo da data comemorativa.

A maior fatia desse volume financeiro deve ficar com o setor de vestuário e calçados, responsável por uma movimentação estimada em R$ 12,74 milhões. Também aparecem entre os segmentos mais beneficiados os restaurantes e estabelecimentos de alimentação, com previsão de R$ 5,87 milhões, além de perfumarias e cosméticos (R$ 3,71 milhões), eletrônicos (R$ 2,78 milhões), ferramentas e utilidades (R$ 2,47 milhões), joalherias e relógios (R$ 1,85 milhão) e outras categorias de presentes, que somam aproximadamente R$ 1 milhão.

Data abre temporada decisiva para o varejo

Na avaliação do presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, o Dia dos Pais vai além do calendário promocional e representa um impulso importante para o comércio local em um momento estratégico do ano.