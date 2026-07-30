A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Franca inaugurou, nesta quinta-feira, 30, sua sede própria. Após 35 anos de atuação na cidade, a entidade passa a contar com uma estrutura física voltada à ampliação dos serviços prestados aos empresários, ao fortalecimento de parcerias e ao desenvolvimento de iniciativas nas áreas de inovação e capacitação.

Nova fase para a entidade

A cerimônia reuniu autoridades, associados e lideranças empresariais e políticas. Participaram o prefeito Alexandre Ferreira (MDB); o presidente da Federação da CDL-SP, Maurício Stainoff; o major do Batalhão da Polícia Militar de Franca, Fabiano de Melo; a presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca, Luiza Gouvêa; o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Franca, Michel Saad; o presidente da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), Fernando Rached Jorge; a secretária municipal de Desenvolvimento, Lucimara Prado; os vereadores Fransérgio Garcia (PL), presidente da Câmara Municipal, e Andrea Silva (Republicanos); além do diretor executivo da CDL, Fahin Youssef. Todos foram recepcionados pelo presidente da entidade, Milton Martins, e sua diretoria.

Para Milton Martins, a inauguração representa a concretização de um antigo projeto da entidade. Segundo ele, a nova sede permitirá aprimorar serviços já oferecidos, como certificação digital e consultas ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), além de ampliar a atuação no comércio virtual, na formação de empresários e na preparação de novos talentos.