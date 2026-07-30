Franca se despede nesta quinta-feira, 30, do músico Márcio Aparecido Nogueira, que morreu aos 37 anos após enfrentar um câncer agressivo na coluna. Bastante conhecido no cenário do pagode da cidade, ele deixa a mulher, familiares, amigos e admiradores.

Márcio descobriu a doença há cerca de dois meses e, desde então, travou uma intensa batalha pela vida. Durante o tratamento, passou por uma cirurgia de grande porte na coluna e seguiu enfrentando as complicações provocadas pela doença, sempre mantendo a esperança de se recuperar.

Quem conviveu com o músico destaca que sua principal marca era a generosidade. Amigos o descrevem como uma pessoa sempre disposta a ajudar, especialmente nos momentos mais difíceis, oferecendo apoio e acolhimento a quem precisava.