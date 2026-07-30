Franca se despede nesta quinta-feira, 30, do músico Márcio Aparecido Nogueira, que morreu aos 37 anos após enfrentar um câncer agressivo na coluna. Bastante conhecido no cenário do pagode da cidade, ele deixa a mulher, familiares, amigos e admiradores.
Márcio descobriu a doença há cerca de dois meses e, desde então, travou uma intensa batalha pela vida. Durante o tratamento, passou por uma cirurgia de grande porte na coluna e seguiu enfrentando as complicações provocadas pela doença, sempre mantendo a esperança de se recuperar.
Quem conviveu com o músico destaca que sua principal marca era a generosidade. Amigos o descrevem como uma pessoa sempre disposta a ajudar, especialmente nos momentos mais difíceis, oferecendo apoio e acolhimento a quem precisava.
"Ele foi um guerreiro. Lutou com todas as forças até o fim e nunca perdeu a esperança de voltar à vida que tanto amava. Quero agradecer pelos 17 anos de amizade, por tudo que fez por mime pelos meus filhos e por ter me permitido estar ao lado dele até o último dia", disse a amiga Cynthia Cristina Silva, emocionada.
Ao longo da carreira, Márcio integrou diversos grupos de pagode em Franca e conquistou o respeito de colegas e o carinho do público. Além da música, deixa como legado as amizades construídas e o exemplo de solidariedade, lembrado por pessoas que afirmam ter encontrado nele um verdadeiro irmão.
O velório acontece no Velório São Vicente, na sala 2, das 9h às 16h. O sepultamento será realizado às 16h, no Cemitério Santo Agostinho.
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