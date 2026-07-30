Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde dessa quarta-feira, 29, em Rifaina, durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Pedregulho. Condenado a 27 anos de reclusão em regime inicial fechado, ele resistiu à abordagem policial e causou danos à viatura durante o transporte.

O condenado foi localizado em uma residência no município. Ao ser informado sobre a ordem judicial, apresentou resistência ativa, debatendo-se e dificultando a ação dos policiais. Diante da situação, foi necessário o uso de técnicas de contenção e de força moderada para garantir o cumprimento do mandado.

Danos à viatura

Durante o transporte pela rodovia, o preso defecou na própria roupa. Em seguida, já no compartimento destinado ao transporte de presos da viatura, passou a desferir chutes contra o "guarda-preso", causando danos ao revestimento plástico interno e à fiação elétrica do compartimento.