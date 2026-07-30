As obras da futura Policlínica de Franca, no Residencial João Liporoni, na região Oeste da cidade, entram nos próximos dias na etapa de fundação da estrutura. A unidade, que está sendo construída ao lado de uma escola municipal também em implantação, receberá investimento de R$ 19,9 milhões, com recursos do Governo Federal em parceria com a Prefeitura.

Antes do início da nova fase, foram concluídos os serviços de instalação do canteiro de obras e o fechamento da área com tapumes. A Policlínica está sendo construída na rua Antônio de Oliveira Costa.

Atendimento especializado

Quando entrar em funcionamento, a unidade será destinada ao atendimento ambulatorial especializado, ampliando a oferta de serviços para pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde.