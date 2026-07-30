As obras da futura Policlínica de Franca, no Residencial João Liporoni, na região Oeste da cidade, entram nos próximos dias na etapa de fundação da estrutura. A unidade, que está sendo construída ao lado de uma escola municipal também em implantação, receberá investimento de R$ 19,9 milhões, com recursos do Governo Federal em parceria com a Prefeitura.
Antes do início da nova fase, foram concluídos os serviços de instalação do canteiro de obras e o fechamento da área com tapumes. A Policlínica está sendo construída na rua Antônio de Oliveira Costa.
Atendimento especializado
Quando entrar em funcionamento, a unidade será destinada ao atendimento ambulatorial especializado, ampliando a oferta de serviços para pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde.
Entre as especialidades previstas estão angiologia, cardiologia, oftalmologia e neurologia. O espaço também contará com estrutura para a realização de exames em diferentes áreas da medicina, como tomografias, ressonâncias magnéticas e eletrocardiogramas.
Ampliação dos serviços
Além das consultas e exames, a Policlínica deverá realizar procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade, entre eles vasectomias, cauterizações e biópsias. A proposta é reduzir a necessidade de encaminhamentos para outros serviços e ampliar a capacidade de atendimento especializado no município.
Com o avanço das obras para a etapa de fundação, a construção começa a ganhar forma e representa mais um passo na implantação do novo equipamento público de saúde, que deverá reforçar a assistência, especialmente para os moradores da região Oeste de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.