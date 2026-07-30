30 de julho de 2026
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Obras da Policlínica de Franca avançam para nova etapa

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Obras da futura Policlínica de Franca
Obras da futura Policlínica de Franca

As obras da futura Policlínica de Franca, no Residencial João Liporoni, na região Oeste da cidade, entram nos próximos dias na etapa de fundação da estrutura. A unidade, que está sendo construída ao lado de uma escola municipal também em implantação, receberá investimento de R$ 19,9 milhões, com recursos do Governo Federal em parceria com a Prefeitura.

Antes do início da nova fase, foram concluídos os serviços de instalação do canteiro de obras e o fechamento da área com tapumes. A Policlínica está sendo construída na rua Antônio de Oliveira Costa.

Atendimento especializado

Quando entrar em funcionamento, a unidade será destinada ao atendimento ambulatorial especializado, ampliando a oferta de serviços para pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde.

Entre as especialidades previstas estão angiologia, cardiologia, oftalmologia e neurologia. O espaço também contará com estrutura para a realização de exames em diferentes áreas da medicina, como tomografias, ressonâncias magnéticas e eletrocardiogramas.

Ampliação dos serviços

Além das consultas e exames, a Policlínica deverá realizar procedimentos ambulatoriais de baixa complexidade, entre eles vasectomias, cauterizações e biópsias. A proposta é reduzir a necessidade de encaminhamentos para outros serviços e ampliar a capacidade de atendimento especializado no município.

Com o avanço das obras para a etapa de fundação, a construção começa a ganhar forma e representa mais um passo na implantação do novo equipamento público de saúde, que deverá reforçar a assistência, especialmente para os moradores da região Oeste de Franca.

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