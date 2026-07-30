A organização do Hallel Franca confirmou as principais atrações da 39ª edição do festival, que será realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições "Fernando Costa", em Franca.
Considerado um dos maiores festivais de música católica da América Latina, o evento terá entrada gratuita e reunirá cerca de 80 atrações entre shows, pregações, momentos de oração e atividades de formação.
Entre os nomes anunciados, estão os padres Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Chrystian Shankar, além das bandas Rosa de Saron, Anjos de Resgate e Colo de Deus. A programação também contará, pela primeira vez, com a participação do Instituto Hesed, comunidade religiosa cearense conhecida nacionalmente por suas músicas e transmissões de oração nas plataformas digitais.
Com o tema "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", a edição deste ano promete reunir milhares de fiéis de diversas regiões do Brasil ao longo dos quatro dias de evento.
Um dos destaques é o retorno do padre Fábio de Melo ao palco do Hallel Franca. Já o padre Marcelo Rossi, um dos maiores nomes da evangelização por meio da música no país, também integra a programação e deve atrair um grande público. Outra presença aguardada é a do padre Chrystian Shankar, conhecido pelas pregações voltadas à espiritualidade, à família e à vivência da fé.
Além deles, participarão do festival os padres Adriano Zandoná, Bruno, Célio Adriano Cintra, Diego Gonçalves, Wallace Honório, Raphael Romão, Fabiano Roberto, Fábio Francisco e Germano, além de Frei Adener e outros evangelizadores convidados.
Instituto Hesed estreia no Hallel
Uma das principais novidades da edição de 2026 será a participação inédita do Instituto Hesed. As irmãs Maria Raquel e Maria Joana conduzirão momentos de oração, espiritualidade e evangelização. A comunidade ganhou projeção nacional por meio de músicas religiosas e transmissões ao vivo que alcançam milhões de pessoas nas redes sociais.
Na programação musical também estão confirmados Flávio Vitor, Juninho Cassimiro, Joaquim José, Ministério Gerados pela Imaculada, além de dezenas de ministérios de música de diferentes estados brasileiros.
O festival ainda terá espaços dedicados às pregações e formações. Entre os evangelizadores confirmados estão Celso Deretti, Daniel Torres, Moisés Rocha, Gill Motta, Gabriela GPI e Thayná Azevedo, que participarão dos módulos temáticos ao longo do evento.
Entrada gratuita
Segundo o presidente do Hallel Franca, Gabriel Faleiros, o evento mantém a proposta de acolher pessoas de todas as idades e promover uma experiência de fé acessível a todos.
"O tema 'Eu sou o caminho, a verdade e a vida' nos convida a olhar para Cristo como referência para a vida e para a esperança. O Hallel nasceu com a missão de anunciar essa mensagem e, por isso, mantém a entrada gratuita, permitindo que qualquer pessoa possa participar, viver essa experiência de fé e encontrar um espaço de acolhimento, independentemente da sua condição", afirmou.
A expectativa da organização é que a 39ª edição reúna milhares de participantes durante os quatro dias de programação, consolidando Franca como um dos principais polos de realização de eventos católicos do país.
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