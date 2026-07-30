A organização do Hallel Franca confirmou as principais atrações da 39ª edição do festival, que será realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, no Parque de Exposições "Fernando Costa", em Franca.

Considerado um dos maiores festivais de música católica da América Latina, o evento terá entrada gratuita e reunirá cerca de 80 atrações entre shows, pregações, momentos de oração e atividades de formação.

Entre os nomes anunciados, estão os padres Marcelo Rossi, Fábio de Melo e Chrystian Shankar, além das bandas Rosa de Saron, Anjos de Resgate e Colo de Deus. A programação também contará, pela primeira vez, com a participação do Instituto Hesed, comunidade religiosa cearense conhecida nacionalmente por suas músicas e transmissões de oração nas plataformas digitais.