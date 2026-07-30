Escolas e universidades de Franca receberão um verdadeiro "vestibular do serviço público" neste domingo, 2. Ao todo, 9.911 candidatos participarão das provas objetivas dos concursos públicos 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2026 da Prefeitura, concorrendo a vagas em mais de 30 cargos de diferentes áreas.

As avaliações, organizadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, distribuídas entre unidades de ensino municipais, estaduais e instituições de ensino superior da cidade.

Entre as oportunidades estão cargos como agente de saúde pública, escriturário, enfermeiro, dentista, psicólogo, farmacêutico, técnico em informática, operador de máquinas, pedreiro, guarda civil, professores, supervisor de ensino e até mesmo uma vaga para museólogo.