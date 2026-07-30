Escolas e universidades de Franca receberão um verdadeiro "vestibular do serviço público" neste domingo, 2. Ao todo, 9.911 candidatos participarão das provas objetivas dos concursos públicos 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2026 da Prefeitura, concorrendo a vagas em mais de 30 cargos de diferentes áreas.
As avaliações, organizadas pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, distribuídas entre unidades de ensino municipais, estaduais e instituições de ensino superior da cidade.
Entre as oportunidades estão cargos como agente de saúde pública, escriturário, enfermeiro, dentista, psicólogo, farmacêutico, técnico em informática, operador de máquinas, pedreiro, guarda civil, professores, supervisor de ensino e até mesmo uma vaga para museólogo.
Os candidatos podem consultar o local exato da prova e a sala onde farão o exame no portal do Ibam. As listas também estarão disponíveis nas entradas dos locais de aplicação. A divisão dos participantes foi feita por códigos para facilitar a organização das avaliações.
A recomendação é que os inscritos cheguem com, pelo menos, 30 minutos de antecedência ao fechamento dos portões, levando documento oficial com foto, Cartão de Convocação Individual (CCI), comprovante de pagamento da inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.
As provas terão duração de três horas e meia. A única exceção é o Concurso 08, destinado à área da Educação, que contará também com prova dissertativa e terá quatro horas de duração.
Locais e horários
As provas serão realizadas em diferentes pontos da cidade, entre eles as unidades I e II do Uni-Facef, Faculdade de Direito de Franca, além das escolas estaduais Homero Alves, Torquato Caleiro, Capitão José Pinheiro de Lacerda, Dr. João Marciano de Almeida, Professor Otávio Martins de Souza e da EMEB Professor Dr. Rubens Zumstein.
Os portões serão abertos às 8 horas para os exames do período da manhã e às 14 horas para os candidatos da tarde. O fechamento ocorrerá sempre 30 minutos depois.
As informações completas sobre horários, códigos dos candidatos e locais de aplicação estão disponíveis no site do IBAM.
Onde serão aplicadas as provas
As avaliações serão distribuídas por escolas estaduais, municipais e instituições de ensino superior de Franca. Os principais locais de aplicação são:
• Uni-Facef – Unidade I: Avenida Major Nicácio, 2.433, São José;
• Uni-Facef – Unidade II: Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, São José;
• Faculdade de Direito de Franca – Unidade I: Avenida Major Nicácio, 2.377, São José;
• Faculdade de Direito de Franca – Unidade II: Avenida Major Nicácio, 2.305, São José (entrada pelo Boulevard Dr. Alfredo Palermo);
• Escola Estadual Homero Alves: Rua Voluntários da Franca, 2.127, Centro;
• Escola Estadual Torquato Caleiro: Rua Líbero Badaró, 1.150, Centro (entrada pela Rua Major Claudiano);
• Escola Estadual Capitão José Pinheiro de Lacerda: Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, 929, Jardim América;
• Escola Estadual Professor Otávio Martins de Souza: Rua João Ferreira Fontelas, 225, Vila Chico Júlio (entrada pela Rua Capitão Urias Batista de Avelar);
• Escola Estadual Dr. João Marciano de Almeida: Rua Espírito Santo, s/nº, Vila Aparecida;
• EMEB Professor Dr. Rubens Zumstein: Rua Paulo Vieira da Silva, 2.321, Jardim Piratininga.
Os candidatos devem conferir previamente o endereço e a sala onde realizarão a prova no site do IBAM, já que os locais variam conforme o cargo e o código de inscrição.
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