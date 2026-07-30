Um dos quatro feridos no grave acidente registrado no fim da tarde de terça-feira, 28, na rodovia Ronan Rocha (SP-345), em Patrocínio Paulista, morreu nessa quarta-feira, 29, na Santa Casa de Franca.
A vítima foi identificada como Jorge do Carmo Júnior, de 59 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu politraumatismo após o carro em que estava colidir na traseira de um caminhão. A morte foi constatada no hospital e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
No veículo viajavam quatro integrantes da mesma família: pai, mãe e dois filhos. Jorge era um dos filhos do casal.
De acordo com o relato de uma das vítimas à polícia, a família seguia para Franca quando o acidente aconteceu. Ao acessar a rodovia pela alça de entrada de Patrocínio Paulista, o motorista, pai da família, teria ficado com a visão prejudicada pelo sol e acabou atingindo a traseira de um caminhão.
Com a força do impacto, a frente da Parati ficou completamente destruída. O motorista e Jorge sofreram ferimentos graves. A mãe e o outro filho tiveram ferimentos moderados e foram socorridos por equipes da concessionária Arteris ViaPaulista, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.
Caminhoneiro não foi localizado
Segundo o registro policial, o motorista do caminhão não permaneceu no local. A suspeita é de que ele não tenha percebido a colisão e tenha seguido viagem.
A Polícia Civil de Patrocínio Paulista instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e tentar identificar o condutor do caminhão.
Sepultamento
O corpo de Jorge do Carmo Júnior será sepultado nesta quinta-feira, 30, no Cemitério Municipal de São Tomás de Aquino, em Minas Gerais.
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