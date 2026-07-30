Um dos quatro feridos no grave acidente registrado no fim da tarde de terça-feira, 28, na rodovia Ronan Rocha (SP-345), em Patrocínio Paulista, morreu nessa quarta-feira, 29, na Santa Casa de Franca.

A vítima foi identificada como Jorge do Carmo Júnior, de 59 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu politraumatismo após o carro em que estava colidir na traseira de um caminhão. A morte foi constatada no hospital e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

No veículo viajavam quatro integrantes da mesma família: pai, mãe e dois filhos. Jorge era um dos filhos do casal.