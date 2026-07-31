A Polícia Penal do Estado de São Paulo apreendeu mais de 36 quilos de drogas e 16 aparelhos celulares durante revistas realizadas com visitantes de unidades prisionais paulistas no primeiro semestre de 2026. As apreensões ocorreram ainda nas portarias dos presídios, antes da entrada dos visitantes, com o auxílio de equipamentos de fiscalização eletrônica. As apreensões acontecram também na Penitenciária de Franca.
De janeiro a junho deste ano, 633 pessoas foram flagradas tentando ingressar nas unidades com materiais proibidos. Entre os entorpecentes apreendidos, estão 30 quilos de maconha, 4,5 quilos de cocaína, 1,047 quilo de haxixe, 42 gramas de crack, 12 gramas de skank e 240 comprimidos de drogas sintéticas.
Tecnologia auxilia fiscalização
Segundo a Polícia Penal, todas as unidades do sistema penitenciário paulista contam com escâneres corporais e aparelhos de raios X, além de equipes treinadas para inspecionar objetos e identificar tentativas de entrada de materiais ilícitos.
Todo o material apreendido é encaminhado para os procedimentos legais. Os casos resultam no registro de boletim de ocorrência, perícia da Polícia Técnico-Científica e abertura de procedimento administrativo para apuração das circunstâncias de cada flagrante.
Número de flagrantes aumentou
Embora o volume de drogas apreendidas tenha sido menor em comparação ao mesmo período de 2025, o número de pessoas flagradas aumentou.
No primeiro semestre do ano passado, a Polícia Penal apreendeu aproximadamente 42 quilos de drogas e 22 celulares, em ocorrências envolvendo 444 visitantes. Em 2026, foram 633 flagrantes registrados.
Na unidade prisional de Franca, as apreensões realizadas entre janeiro e junho deste ano somaram 908 gramas de maconha, 44 gramas de cocaína e 5 gramas de crack.
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