A Polícia Penal do Estado de São Paulo apreendeu mais de 36 quilos de drogas e 16 aparelhos celulares durante revistas realizadas com visitantes de unidades prisionais paulistas no primeiro semestre de 2026. As apreensões ocorreram ainda nas portarias dos presídios, antes da entrada dos visitantes, com o auxílio de equipamentos de fiscalização eletrônica. As apreensões acontecram também na Penitenciária de Franca.

De janeiro a junho deste ano, 633 pessoas foram flagradas tentando ingressar nas unidades com materiais proibidos. Entre os entorpecentes apreendidos, estão 30 quilos de maconha, 4,5 quilos de cocaína, 1,047 quilo de haxixe, 42 gramas de crack, 12 gramas de skank e 240 comprimidos de drogas sintéticas.

Tecnologia auxilia fiscalização

Segundo a Polícia Penal, todas as unidades do sistema penitenciário paulista contam com escâneres corporais e aparelhos de raios X, além de equipes treinadas para inspecionar objetos e identificar tentativas de entrada de materiais ilícitos.