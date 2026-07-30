Um homem de 39 anos foi vítima de uma violenta agressão na manhã de terça-feira, 28, em uma pastelaria no bairro Chico Júlio, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atacado com socos, chutes e coronhadas na cabeça por um homem armado e precisou de atendimento médico.
De acordo com o relato registrado na Polícia Civil, a vítima estava no estabelecimento acompanhada de um conhecido quando um grupo chegou ao local em um veículo.
Um dos ocupantes desceu do carro, aproximou-se por trás do homem e iniciou as agressões com socos. Na sequência, utilizando uma arma de fogo, passou a desferir diversas coronhadas na cabeça da vítima.
Com a violência dos golpes, o homem caiu desacordado no chão. Mesmo assim, o agressor teria continuado a agredi-lo com chutes.
Ameaças de morte
O irmão da vítima chegou ao local durante a agressão e tentou pedir ajuda. Segundo o registro policial, nesse momento o suspeito retornou ao veículo, apontou uma pistola em sua direção e fez ameaças.
Conforme o depoimento, o homem teria afirmado que "aquilo era apenas o começo" e que mataria a vítima e toda a família.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, outro ocupante do carro também estaria armado com um revólver e teria ordenado que os irmãos não procurassem a polícia, ameaçando consequências caso registrassem denúncia.
Caso será investigado
A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico devido aos ferimentos sofridos na cabeça.
Os irmãos formalizaram representação criminal pelos crimes de lesão corporal e ameaça e solicitaram à Justiça a adoção de medidas cautelares, alegando receio pela própria segurança e pela integridade dos familiares.
Segundo o relato prestado à polícia, uma familiar da vítima também já teria sido alvo de ameaças anteriormente.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e será investigado pela Polícia Civil.
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