Um homem de 39 anos foi vítima de uma violenta agressão na manhã de terça-feira, 28, em uma pastelaria no bairro Chico Júlio, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atacado com socos, chutes e coronhadas na cabeça por um homem armado e precisou de atendimento médico.

De acordo com o relato registrado na Polícia Civil, a vítima estava no estabelecimento acompanhada de um conhecido quando um grupo chegou ao local em um veículo.

Um dos ocupantes desceu do carro, aproximou-se por trás do homem e iniciou as agressões com socos. Na sequência, utilizando uma arma de fogo, passou a desferir diversas coronhadas na cabeça da vítima.