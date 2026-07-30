Uma adolescente foi apreendida por ato infracional de ameaça na noite de quarta-feira, 29, em Ribeirão Corrente, após ameaçar policiais militares durante uma abordagem em um local conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem apresentou comportamento considerado suspeito, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Segundo o registro da ocorrência, na presença da própria mãe, a adolescente passou a ameaçar os policiais e afirmou: "Vou matar vocês".