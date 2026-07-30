30 de julho de 2026
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DESAFIO À POLÍCIA

Adolescente ameaça PMs após abordagem: 'Vou matar vocês'

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Adolescente foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
Adolescente foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca

Uma adolescente foi apreendida por ato infracional de ameaça na noite de quarta-feira, 29, em Ribeirão Corrente, após ameaçar policiais militares durante uma abordagem em um local conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem apresentou comportamento considerado suspeito, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Segundo o registro da ocorrência, na presença da própria mãe, a adolescente passou a ameaçar os policiais e afirmou: "Vou matar vocês".

Diante da situação, a jovem foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial ratificou o registro por ato infracional de ameaça.

Após a realização dos procedimentos legais, a adolescente foi liberada e entregue à responsável.

O caso foi registrado e será acompanhado pelas autoridades competentes.

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