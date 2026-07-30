Uma adolescente foi apreendida por ato infracional de ameaça na noite de quarta-feira, 29, em Ribeirão Corrente, após ameaçar policiais militares durante uma abordagem em um local conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem apresentou comportamento considerado suspeito, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.
Segundo o registro da ocorrência, na presença da própria mãe, a adolescente passou a ameaçar os policiais e afirmou: "Vou matar vocês".
Diante da situação, a jovem foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial ratificou o registro por ato infracional de ameaça.
Após a realização dos procedimentos legais, a adolescente foi liberada e entregue à responsável.
O caso foi registrado e será acompanhado pelas autoridades competentes.
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