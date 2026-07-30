Veja o obituário desta quinta-feira, 30, em Franca:
Nome: Maria Cristina da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Não informado
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Miguelopolis
Horário previsto do sepultamento: 16h30
Nome: Edson Luis Pelizaro
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Braulino Justino Nogueira Filho
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.