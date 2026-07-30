Veja o obituário desta quinta-feira, 30, em Franca:

Nome: Maria Cristina da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Não informado

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Miguelopolis

Horário previsto do sepultamento: 16h30

Nome: Edson Luis Pelizaro

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h