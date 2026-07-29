O grupo de futebol amador Bengala de Ouro Futebol Clube foi homenageado na noite desta quarta-feira, 29, durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Franca, com a entrega da Moção de Aplausos e Congratulações. A homenagem, proposta pelos vereadores Kaká (Republicanos) e Marcelo Tidy (MDB), reconhece a trajetória de mais de 30 anos do grupo, fundado em 1993, pela promoção da amizade, da prática esportiva, da integração entre gerações e das ações solidárias desenvolvidas ao longo de sua história.

Prefeito destaca laços de amizade

Integrante do Bengala de Ouro há cerca de 15 anos, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) fez um dos discursos mais marcantes da cerimônia. Emocionado, afirmou que o grupo representa muito mais do que partidas de futebol.

"Eu entrei no Bengala quando ainda não era prefeito. Amanhã posso deixar de ser prefeito, mas continuo sendo jogador do Bengala."