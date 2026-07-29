O grupo de futebol amador Bengala de Ouro Futebol Clube foi homenageado na noite desta quarta-feira, 29, durante sessão solene realizada na Câmara Municipal de Franca, com a entrega da Moção de Aplausos e Congratulações. A homenagem, proposta pelos vereadores Kaká (Republicanos) e Marcelo Tidy (MDB), reconhece a trajetória de mais de 30 anos do grupo, fundado em 1993, pela promoção da amizade, da prática esportiva, da integração entre gerações e das ações solidárias desenvolvidas ao longo de sua história.
Prefeito destaca laços de amizade
Integrante do Bengala de Ouro há cerca de 15 anos, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB) fez um dos discursos mais marcantes da cerimônia. Emocionado, afirmou que o grupo representa muito mais do que partidas de futebol.
"Eu entrei no Bengala quando ainda não era prefeito. Amanhã posso deixar de ser prefeito, mas continuo sendo jogador do Bengala."
Segundo o prefeito, o diferencial do Bengala está no cuidado entre os integrantes, que acompanham os momentos importantes da vida de cada um, como aniversários, nascimentos e problemas de saúde.
"Quando alguém faz aniversário, todos ligam. Quando nasce um filho, todos procuram saber. Quando alguém adoece, imediatamente começam as ligações. Isso é gestão de pessoas. É cuidado verdadeiro."
O prefeito também destacou o papel das lideranças que mantêm o grupo unido ao longo dos anos. "É um grupo onde todos lideram em algum momento, mas sempre existe alguém puxando todos para o mesmo propósito: permanecer juntos."
Três décadas de amizade transformadas em legado
A cerimônia reuniu dezenas de integrantes, ex-integrantes, familiares, autoridades e amigos do Bengala de Ouro,
O grupo surgiu em 1993, a partir da iniciativa de amigos que já jogavam futebol juntos, muitos deles oriundos do antigo Banespinha. O objetivo inicial era simples: manter viva a paixão pelo futebol após os 40 anos.
Hoje, mais de 110 pessoas já passaram pelo Bengala de Ouro. Atualmente, cerca de 15 integrantes possuem mais de 70 anos e continuam participando das tradicionais partidas disputadas todos os sábados pela manhã.
Durante a cerimônia, um dos fundadores, Luiz Roberto de Melo, o Zilário, afirmou que o reconhecimento representa um motivo de orgulho para todos que construíram a história do grupo.
"Nós estamos muito orgulhosos. Nem esperávamos isso. É um reconhecimento fantástico. Somos um grupo de amigos, todos apaixonados pelo Franca Basquete e pela Francana. Nossa paixão é o futebol de sábado, sempre em família. E, por onde a gente vai, levamos o nome de Franca."
Zilário lembrou ainda que o grupo já disputou torneios em Portugal e na Espanha e se prepara para uma nova viagem internacional, desta vez para a Argentina, em 2027.
Todas as viagens esportivas realizadas pelo grupo são custeadas pelos próprios participantes.
Além do futebol, o Bengala mantém outras atividades de integração, como campeonatos de truco, encontros familiares e o tradicional jogo entre pais e filhos.
Novas gerações mantêm a história viva
Responsável por contar a trajetória do grupo durante a cerimônia, Ricardo Querino de Souza, um dos integrantes explicou que o Bengala nasceu com apenas 13 participantes e foi crescendo naturalmente.
"Hoje nós temos muitos filhos daqueles fundadores jogando com a gente. Depois de 33 anos, continuar reunindo pessoas todos os sábados é algo raro. Essa homenagem reconhece toda essa história."
Viagens levaram o nome de Franca para outros países
Ao longo de sua história, o Bengala de Ouro representou Franca em diversas cidades brasileiras e também no exterior.
Além das duas viagens a Portugal e da participação em torneios na Espanha, o grupo já disputou partidas em municípios como Piracicaba (SP), Ibitinga (SP), Olímpia (SP), Alterosa (MG), Cássia (MG), São José do Rio Preto (SP), Uberaba (MG) e Florianópolis (SC).
Vereadores destacam impacto social do grupo
Autor da homenagem, o vereador Kaká afirmou que o reconhecimento vai além do futebol. "Não é apenas um grupo que se reúne para jogar bola. Eles ajudam pessoas, participam de ações filantrópicas e representam valores importantes para Franca."
Já o vereador Marcelo Tidy, coautor da homenagem, destacou que a convivência construída pelo grupo ao longo de mais de três décadas representa um patrimônio humano da cidade.
"Trinta anos cultivando amizade por meio do esporte é para poucos. O maior legado do Bengala é mostrar que amizade precisa ser preservada."
Durante seu discurso, Tidy também anunciou que pretende apresentar um projeto para eternizar a história do grupo com a denominação de uma via pública em homenagem ao Bengala de Ouro e aos integrantes que já faleceram.
Homenageados
Durante a solenidade, a Câmara Municipal de Franca entregou Diplomas de Honra ao Mérito aos integrantes do Bengala de Ouro Futebol Clube. Foram homenageados: Adilson Melo (Dentinho), Airton Coelho Gonçalves (Brim), Alessandro Ramos Carloni (Alessandro), Alexandre Augusto Ferreira (Alexandre), Alfredo José Machado Neto (Alfredo), Antonio Carlos Barbosa (Barbosa), Antonio de Souza Miranda (Tonin Bolota), Aparecido Antonio de Lima (Cidão), Carlos Antonio Leal (Lalau), Carlos Roberto Barbosa (Carlin), Cléber Luis Borges (Cléber), Dagmar José de Oliveira (Maka), Denizar Hermógenes da Paixão (Batata), Eduardo Piola, Eli José Rodrigues (Eli), Flávio de Matos (Flavinho), Francisco de Assis Tosi (Tosi), Francisco Faleiros de Assis (Chiquim), Heriberto Ferraro (Liberto), Ismael Rubens Merlino, Jacinto Candido Garcia (Tatinha), Jorge Makhoul, José Antônio Castaldini (Gaúcho), José Antônio Xavier (Xaxá), José Castaldi Filho (Dé), José Eurípedes de Souza (Zé Reis), José Gonçalves Matias (Pelé), José Luiz Parchi (Boneca), José Querino de Souza (Zezinho), José Reinaldo Cassola (Cassola), José Roberto de Assis (Robertinho), Laércio Querino de Souza (Trapaça), Leandro Querino de Souza, Luiz Antonio Leite (Luizão), Luiz Roberto de Melo (Zilário), Marcelo Goulart Giuberti (Maxa), Marcelo Ribeiro Junior (Tatarana), Márcio Aurélio Garcia, Marcos Antônio Garcia (Marquim), Marcos Donizete Xavier de Almeida (Mazim), Mário Augusto Garcia (Duto), Nelson Garcia Fernandes (Ticuba), Olímpio de Oliveira, Oscar Emilio Ferro, Paulo Donizete Pereira (Ginin), Paulo Neves Miranda (Miradinha), Rafael Silva Garcia (Rafa), Rener Rildo Marques, Ricardo Querino de Souza (Ricardinho), Roberto Gazetti (Robertão), Roni Ferreira Silveira, Sander Ferreira Schmidt (Seco), Sérgio Rodrigues Peixoto (KBÇA), Tatiano Martins Garcia, Vicente Bertoni Neto, Walter Piola Jr. (Piola) e Wilson Silva (Tiplum).
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