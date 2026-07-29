Um engavetamento envolvendo quatro veículos provocou lentidão na avenida Major Nicácio, nas proximidades do Viaduto Dona Quita, no Centro de Franca, na noite desta quarta-feira, 29. Apesar dos danos materiais nos automóveis, ninguém ficou ferido.

O acidente, de acordo com a Polícia Militar, teve início quando o motorista de um Nissan Versa freou para evitar uma colisão traseira. Na sequência, o condutor de um Chevrolet Onix também conseguiu parar a tempo, sem atingir o veículo que seguia à frente.

Efeito cascata

Logo depois, os motoristas de um Fiat Punto e de um Volkswagen Fox não perceberam a redução do tráfego e bateram contra os veículos parados, provocando um efeito cascata.