29 de julho de 2026
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ENGAVETAMENTO

Quatro carros batem em 'efeito dominó' na Major Nicácio

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Nissan Versa preto com a traseira danificada após a batida na avenida Major Nicácio, em Franca
Nissan Versa preto com a traseira danificada após a batida na avenida Major Nicácio, em Franca

Um engavetamento envolvendo quatro veículos provocou lentidão na avenida Major Nicácio, nas proximidades do Viaduto Dona Quita, no Centro de Franca, na noite desta quarta-feira, 29. Apesar dos danos materiais nos automóveis, ninguém ficou ferido.

O acidente, de acordo com a Polícia Militar, teve início quando o motorista de um Nissan Versa freou para evitar uma colisão traseira. Na sequência, o condutor de um Chevrolet Onix também conseguiu parar a tempo, sem atingir o veículo que seguia à frente.

Efeito cascata

Logo depois, os motoristas de um Fiat Punto e de um Volkswagen Fox não perceberam a redução do tráfego e bateram contra os veículos parados, provocando um efeito cascata.

Os quatro automóveis sofreram danos materiais e o trânsito ficou lento durante o atendimento da ocorrência.

Atendimento

A Polícia Militar foi acionada, registrou o boletim de ocorrência e orientou os motoristas até a normalização do fluxo de veículos no trecho.

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